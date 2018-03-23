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Bvlgary представили новые часы в честь столетнего юбилея
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Bvlgary представили новые часы в честь столетнего юбилея 

The Blueprint 56 минут назад
Фото: The Blueprint
В этом году марка Bvlgary отмечает вековой юбилей: в 1918 году были первые ювелирные часы марки. В честь этого события Bvlgary представили на выставке в Базеле новую модель Diva Finissima. Корпус их выполнен из 18-каратного розового золота и инкрустирован бриллиантами, а циферблат расписан при помощи японской лаковой техники уруси: на пластинку циферблата в течение месяца наносят 10 слоев лака, каждый из которых просушивают, полируют порошком из оленьего рога и наносят между слоями золотые блестки. Diva Finissima Minute Repeater выпущены в десяти экземплярах. Также Bvlgari представили рекордно тонкие мужские часы Octo Finissimo Tourbillon Automatic — это самые тонкие в мире часы с автоматическим заводом — их толщина всего 3,95 мм.
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