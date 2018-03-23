История человека, который бросил вызов табачным компаниям.

О вреде сигарет написаны десятки тысяч статей, и в каждой из них в красках представлены тяжелые последствия курения. Но курильщика не пугают данные, которые в очередной раз обнародовал Минздрав . В лучшем случае, он приступит к чтению исследования или отчета, но закурит следующую сигарету прежде, чем достигнет второго абзаца.

В последние годы мы из раза в раз убеждаемся, что есть области, где отдельные личности достигают большего успеха, чем политики или даже целые организации. Именно это происходит в сфере курения.

Знакомьтесь, Александр Фомин — человек, который успешно борется с табачными компаниями в России и возвращает людям способность дышать свободно.

История человека, который бросил вызов табачным компаниям.

Слово Александру:

«Я начал курить в юном возрасте — когда мне было всего 12 лет. Шли годы, я получил образование, отслужил в армии, стал заниматься спортом, устроился на работу и в какой-то момент понял, что сигареты мешают мне жить.

К 30 годам мой день заканчивался уничтожением полутора, а то и двух пачек сигарет, и я очень сильно хотел бросить… Иглоукалывание, шокотерапия и даже гипноз — я перепробовал все, но продолжал курить.

Затем произошли два события, которые повлияли на всю мою дальнейшую жизнь.

Сначала, близкая подруга рассказала о методе, который за один день помог ей и её отцу бросить курить. Это звучало, как научная фантастика. Я был уверен, что невозможно бросить так быстро и просто. Но результат известен — вот уже 11 лет, как моя зависимость осталась в прошлом.

Второе событие, которое произошло, было связано с личным развитием — я сменил род деятельности и стал преподавателем курсов по самосовершенствованию.

Тогда я и осознал свое предназначение — привезти в Россию метод, который сделал меня свободным от сигарет, чтобы как можно больше людей узнали о нем.

9 лет спустя я являюсь ведущим специалистом международной организации, в которой трудятся десятки специалистов. Благодаря нашей работе тысячи россиян просто забыли о сигаретах навсегда.»

Дорога к жизни, свободной от сигарет, состоит из неудачных попыток бросить курить — до тех пор, пока не найдется метод, который работает.

Александр откровенно признается, что сейчас считает курение совершенно бессмысленным занятием. А в ответ на популярный вопрос: почему привезенный им метод работает в то время, как все остальные способы приносят лишь разочарование -он отвечает:

Вам не придется тосковать по сигаретам и завидовать курильщикам.

Отличительная черта метода — полное освобождение от сигарет. Он просто устраняет желание курить. Бросив курить человек не чувствует необходимости менять привычки, которые раньше ошибочно связывал с сигаретами. Хотите верьте, хотите нет, но чашка кофе, бокал пива и даже традиционная встреча с друзьями-курильщиками останутся такими же, как раньше, с одной только разницей — у Вас в руках не будет сигареты и Вы не будете по ней скучать.

Большинство людей бросают курить уже после одного 6-часового сеанса.

Недавно были опубликованы результаты канадского исследования. В нем говорится, что взрослый курильщик в течение жизни совершает около 25-30 (!) попыток бросить курить.

Мы же предлагаем способ, который бережет силы, нервы, время, и освобождает от зависимости всего за 6 часов. А те, кому понадобится дополнительная помощь, участвуют в «закрепительных сеансах», пока окончательно не перестанут курить.

Сигарета «между делом».

Во время сеанса происходят перерывы, чтобы участники чувствовали себя свободно и у них была возможность покурить.

Без страшилок.

Вы не увидите пугающих фотографий, на которых изображены больные люди или легкие курильщика.

Никаких побочных эффектов.

Главная цель — бросить курить без побочных эффектов, таких как излишняя нервозность или набор веса.

Гарантия положительного результата или полный возврат денег.

Мы настолько уверены в своей системе, что обещаем вернуть деньги тем, кто не бросит курить.

В заключение хочется отметить, что работа Александра Фомина сродни маленькой революции, которая ежедневно меняет жизнь нашей страны и каждого человека в отдельности к лучшему.