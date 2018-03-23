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Трудности перевода: что такое стикеры, гифки, эмодзи
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Трудности перевода: что такое стикеры, гифки, эмодзи 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Как так можно общаться?! Все эти котики, смешные герои и движущиеся картинки больше похожи на шифр, чем на нормальную речь! Каждое поколение говорит на своем языке, который мало понятен родителям. Современные дети шагнули еще дальше: кроме традиционного сленга у них в распоряжении есть огромный набор визуальных средств коммуникации.
Эмодзи
Самое яркое выражение сегодняшней иероглифичности сознания: вместо слов дети (справедливости ради, далеко не только они) используют картинки.
Эмодзи — это не просто новые смайлики, это уже отдельный язык. И задача выражения эмоций здесь не единственная: использование эмодзи, воплощающих условность, превращает переписку в игру.
Общение с помощью эмодзи добавляет конспиративности самому обычному разговору, участники которого могут почувствовать себя частью тайного общества.
Даже если суть беседы сводится к изображениям сонного человечка, самолетика и солнца: «Я устал, скорей бы каникулы».
Те, кто пока не полностью освоил язык эмодзи, могут общаться на нем со словарем: Яндекс. Переводчик, например, уже способен переводить с эмодзи на русский и обратно.
Стикеры
Стикеры — это немного больше, чем эмодзи. Они уже не просто выражают эмоции, а заменяют собой целые фразы.
Гораздо менее условные, они оставляют меньше пространства для фантазии, зато делают общение более однозначным — «трудности перевода» с ними практически невозможны.
Один стикер заменяет три-четыре эмодзи — это уже полноценное высказывание в форме картинки.
Мировая эпидемия стикеров началась несколько лет назад и заканчиваться, кажется, не планирует. Стикеры отмечают праздники, рекламируют фильмы и интернет-сервисы, выражают политические заявления.
Почему подростки их любят?
Во-первых, это красиво. А во-вторых, бесконечное многообразие стикеров позволяет решить как минимум две задачи: продемонстрировать свою уникальность (выбрав стикер из какого-то редкого набора) и стать частью сообщества (общаясь стикерами, смысл которых понятен только участникам дискуссии).
via GIPHY
Гифки
Одна картинка хороша, а их последовательность, складывающаяся в короткий мультфильм, лучше.
С GIF-формата когда-то началось победное шествие визуальных образов в интернете: короткие анимации плохого качества еще лет 20 назад заменяли видео. Потом технический прогресс оттеснил гифки на обочину, но они неожиданно вернулись —
теперь как средство общения в мессенджерах и социальных сетях.
Гифки сильно упрощают жизнь детям: вместо того чтобы самому придумывать шутки или пересказывать наскучившие анекдоты, можно найти остроумный ролик и поделиться им.
Короткая анимация, удачно вставленная в контекст обсуждения, не только показывает, что собеседник существует, но и говорит о его чувстве юмора.
Что все это значит
Встретив в переписке ребенка эмодзи, стикер или гифку, не нужно возмущаться деградацией нового поколения.
Сегодняшние дети общаются не меньше, а больше своих предшественников.
Теперь у них есть возможность общаться со своими друзьями по всему миру и при этом понимать друг друга без знания языка.
Важно понимать, что общение в интернете — это не обычная письменная речь, поэтому веселые картинки в чатах не свидетельствуют о печальной участи русского языка. Разговоры в мессенджерах и социальных сетях — это совершенно новый формат коммуникации, находящийся где-то между разговорной речью и письменной.
Предсказать будущее такого способа общения сложно: возможно, такой уровень коммуникации будет только прогрессировать, а может быть, совсем исчезнет.
Узнать больше о том, что волнует детей и как находить с ними общий язык, родители могут на Московском международном салоне образования, который пройдет 18–21 апреля на ВДНХ (павильон № 75).
Примеры невредных стикеров и эмодзи
Стикеры от министра образования Ольги Васильевой
Стикеры Гринпис
Стикеры Эрмитажа
Игра от издания «Арзамас», в которой надо подставлять эмодзи вместо слов в стихотворениях русских поэтов
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