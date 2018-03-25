У бывшего вратаря сборной Испании умер пятилетний сын

Бывший вратарь сборной Испании по футболу Сантьяго Канисарес объявил о смерти своего пятилетнего сына, передает "Советский спорт"

Трагедия в семье испанца произошла 23 марта.

"Мой сын Санти умер. Думаю, я должен вам рассказать об этом в знак благодарности за вашу поддержку и пожелания. Он ушел, окруженный миром и спокойствием", — написал Канисарес в своем твиттере.

Причиной скоропостижной смерти ребенка является онкологическое заболевание.