У бывшего вратаря сборной Испании умер пятилетний сын 

Бывший вратарь сборной Испании по футболу Сантьяго Канисарес объявил о смерти своего пятилетнего сына, передает "Советский спорт".
Трагедия в семье испанца произошла 23 марта.
"Мой сын Санти умер. Думаю, я должен вам рассказать об этом в знак благодарности за вашу поддержку и пожелания. Он ушел, окруженный миром и спокойствием", — написал Канисарес в своем твиттере.
Причиной скоропостижной смерти ребенка является онкологическое заболевание.
Канисарес известен по выступлениям за мадридский "Реал" и «Валенсию». На товарищеский матч Германия — Испания игроки «красной фурии» вышли в траурных повязках.