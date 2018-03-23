У экс-вратаря «Валенсии» Канисареса умер пятилетний сын

Бывший голкипер «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес на официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил о смерти своего пятилетнего сына.

«Мой сын Санти скончался. Хочу выразить благодарность вас за все слова поддержки. Он ушёл в окружении мира и понял свою миссию за те пять лет, которые сопровождал нас», — написал Канисарес.

Сантьяго выступал за «Валенсию» с 1998 по 2008 год, приняв участие в 305 матчах. В составе «летучих мышей» он дважды выиграл чемпионат (2002, 2004) и Кубок Испании (1999, 2008), а также стал победителем Кубка УЕФА (2004).

Фото доступно в «Инстаграме» супруги Канисареса Майет Гарсии.