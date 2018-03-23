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У экс-вратаря «Валенсии» Канисареса умер пятилетний сын
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У экс-вратаря «Валенсии» Канисареса умер пятилетний сын 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший голкипер «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес на официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил о смерти своего пятилетнего сына.
«Мой сын Санти скончался. Хочу выразить благодарность вас за все слова поддержки. Он ушёл в окружении мира и понял свою миссию за те пять лет, которые сопровождал нас», — написал Канисарес.
Сантьяго выступал за «Валенсию» с 1998 по 2008 год, приняв участие в 305 матчах. В составе «летучих мышей» он дважды выиграл чемпионат (2002, 2004) и Кубок Испании (1999, 2008), а также стал победителем Кубка УЕФА (2004).
Фото доступно в «Инстаграме» супруги Канисареса Майет Гарсии.
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