Метод, который вынимает сигарету не только изо рта, но и из головы 

Сигарета. Мы берем ее, когда чувствуем себя хорошо, когда чувствуем себя плохо, когда заняты, грустим или скучаем. Мы делаем это, хотя знаем, что она неприятно пахнет, дорого нам обходится и, в конечном счете, убивает. Так почему мы не можем представить себе жизнь без нее? Или все-таки можем?
Знакомьтесь, Дмитрий Губанов, инженер-программист из Москвы, женат и воспитывает двух дочерей.
Дмитрий: «Я начал курить в старших классах. Те редкие сигареты, что я „стрелял“ в коридорах школы, очень быстро превратились для меня в целую пачку за полдня.
Сейчас я могу оглянуться назад и рассказать, какую службу сослужили сигареты на каждом этапе моей жизни. Закурив, я стал своим в компании старшеклассников, в армии с сигаретой в зубах я выглядел старше и мужественнее, а в институте мне проще всего было начать разговор именно в курилке.
Но теперь, когда мне 40 лет, я не совсем понимаю, какую роль сигареты играют в моей жизни. И главное — почему всякий раз, когда я пытаюсь бросить курить, это оборачивается провалом».
Проблема:
Существуют десятки методов, которые помогают бросить курить, но не помогают перестать хотеть курить.
И Дмитрий не одинок в своей проблеме. Тысячи курильщиков каждый день принимают серьезное решение — бросить курить и восстановить свое здоровье.
Некоторые из них пытаются изменить привычный распорядок дня, чтобы избежать перекуров. Другие вместо сигарет используют вейпы, спреи, пластыри, жвачки или таблетки. Есть и те, кто выбирает лечение с помощью «магии»: травяные настои, кодирование и гипноз.
Как следствие, дискомфорт, нервозность, заедание и, что хуже всего, постоянная тоска по сигаретам и зависть к другим курильщикам.
Иными словами: даже если курильщик перестает курить и достает сигарету изо рта, он никак не может вынуть сигарету из своей головы и, в конце концов, возвращается к курению.
Задача:
Вытащить сигарету не только изо рта, но также из головы.
Но что если бы существовала проверенная система, которая гарантировала бы реальный результат? Перестать хотеть курить без тяжелых и долгих процедур, дешевых манипуляций, гипноза, таблеток и химии?
Метод, который просто убивает желание курить и в то же время позволяет жить, как обычно, без изменения привычек.
Метод, который дает возможность продолжать пить кофе, выходить в люди и веселиться без желания закурить.
Похоже на сон? Совсем нет! Встречайте когнитивный метод Аллена Карра.
«Международная система, благодаря которой успех достигается в 90% случаев, помогает людям не только бросить курить, но и перестать хотеть курить».
Объясняет Александр Фомин — человек, который привез метод в Россию, в прошлом заядлый курильщик:
Метод, который вынимает сигарету не только изо рта, но и из головы
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«В этом и заключается вся разница между тем, когда человек «технически» прекращает курить и когда он по-настоящему прощается с сигаретой. Во втором случае это происходит раз и навсегда».
Метод применяется во время 6-ти часового семинара без лекарств, без заменителей и без уловок. На встрече вы не услышите страшилок или лекций о вреде курения — вы итак все это знаете наизусть. Здесь человек понимает, почему он продолжает курить и осознает, почему это ему совсем не нужно.
И еще кое-что: метод Аллена Карра настолько эффективен, что вам обещают вернуть деньги, если он не поможет.
Кстати, встреча предусматривает перерывы на курение — это также часть когнитивного метода — вы бросите курить только тогда, когда будете к этому готовы и ни минутой ранее.