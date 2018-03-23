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Даниэль Фаватто — дочь Ромарио
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Даниэль Фаватто — дочь Ромарио 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Недавно чемпион мира 1994-го года в составе сборной Бразилии Ромарио заявил, что намерен баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро. Однако сегодняшнее наше внимание будет приковано не к этому событию, и даже не к его сыну Ромариньо, который выступает за «Фигейренсе», а к его дочери Даниэль Фаватто.
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