На «Экомаркете» в Коньково пройдёт Really FreeMarket

Главная идея Really FreeMarket — обмен ненужными вещами. Организаторы разрешают приносить одежду и обувь, детский транспорт и игрушки, спортинвентарь, посуду, кухонную утварь, исправную технику и товары для творчества. Все вещи принимаются только чистыми. Обмен происходит «вещь на вещь». Если на одну вещь претендуют сразу несколько желающих, то она разыгрывается в «камень-ножницы-бумага» под надзором freemarket-секундантов. Помимо самого маркета, на фуд-корте пройдут несколько мастер-классов и лекций. В 13:00 детей научат конструировать из «Добрых крышечек», в 14:00 начнётся лекция-викторина «10 привычек, сберегающих природу и ваши деньги», а в 15:00 пройдёт мастер-класс по фуросики — японскому искусству завязывать платок в виде сумки любой формы.

Really FreeMarket будет работать с 13:00 до 17:00. «Экомаркет» в Коньково расположен по адресу: улица Профсоюзная, 126, корпус 3. Дополнительная информация — на сайте eko-market.ru. Статьи по теме «Экомаркет» и «Самбо-70» организуют беговой клуб в парке Тропарёво В «Экомаркете» в Коньково стартует программа фильмов о ресторанах и еде На «Экомаркете» в Коньково стартовала Неделя знаний На «Экомаркете» в Коньково пройдёт День здоровья

Запись «На „Экомаркете“ в Коньково пройдёт Really FreeMarket» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.