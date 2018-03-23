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В Печатниках провели урок песочной арт-терапии
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В Печатниках провели урок песочной арт-терапии 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Занятия прошли в помещении ГБУ ЦСПСиД «Печатники». Информация об этом появилась на официальном портале учреждения досуга.
«Детям была поставлена задача произвольно, на своё усмотрение, выбрать композицию, создать её, а потом рассказать о ней. Разные композиции говорили о фантазии, навыках работы с песком, а самое главное, об умении объяснить и рассказать о своём выборе композиции. Участники выбирали различные вспомогательные материалы. Кто-то для своего произведения использовал цветные палочки, кто-то продавливание готовых фигурок, кто-то цветную бумагу в качестве подложки. Работы получились самобытные и яркие», — говорится в сообщении.
Несмотря на разный возраст авторов, все композиции были выполнены мастерски, что, несомненно, говорит о таланте маленьких исполнителей. (то)
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