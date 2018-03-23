В Печатниках провели урок песочной арт-терапии

Занятия прошли в помещении ГБУ ЦСПСиД «Печатники». Информация об этом появилась на официальном портале учреждения досуга.

«Детям была поставлена задача произвольно, на своё усмотрение, выбрать композицию, создать её, а потом рассказать о ней. Разные композиции говорили о фантазии, навыках работы с песком, а самое главное, об умении объяснить и рассказать о своём выборе композиции. Участники выбирали различные вспомогательные материалы. Кто-то для своего произведения использовал цветные палочки, кто-то продавливание готовых фигурок, кто-то цветную бумагу в качестве подложки. Работы получились самобытные и яркие», — говорится в сообщении.

Несмотря на разный возраст авторов, все композиции были выполнены мастерски, что, несомненно, говорит о таланте маленьких исполнителей. (то)