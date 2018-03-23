Французские правозащитницы требуют закрыть кукольный бордель

Французские феминистки ополчились на бордель, в котором клиентов принимают не настоящие путаны, а роботы. Они утверждают, что такие жрицы любви не могут оказать сопротивление, а значит, подвергаются насилию. Активистки требуют срочно закрыть первый в истории страны подобное заведение.

Первый во Франции интим-салон с куклами в роли жриц любви не испытывает недостатка в клиентах. Бордель открылся два месяца назад, но уже не справляется с наплывом посетителей. Владелец расширил штатное расписание. Сейчас здесь уже не три, а четыре силиконовые красавицы.

"Я думал, что клиенты будут, мягко говоря, странные. Выяснилось, что нет. Это весьма приличные, обеспеченные люди. Я думаю, что эти секс-куклы помогают клиенту раскрыться, особенно тем, у кого проблемы в общении с женщинами", — говорит Йоахим Лыски, владелец салона с секс-куклами в Париже.

Миниатюрная Сэнди, максимально управляемая Лили, Ким с пышными формами и романтичная София готовы реализовать самые смелые фантазии. Место расположения интим-салона не найдешь на карте Парижа, его сообщают клиенту только после регистрации и оплаты услуг на сайте. Тем не менее, о работе уникального заведения узнали парижские правозащитницы. Они требуют закрытия кукольного борделя. Лорен Кестье из феминистской группы Mouvement du Nid утверждает, что заведение зарабатывает на «имитации изнасилования женщины» — силиконовые красотки вынуждены безропотно терпеть все прихоти мужчин.

"Это насилие в чистом виде. И первая схватка, которая предстоит феминисткам, это борьба со всеми его видами: насилием физическим, насилием сексуальным, насилием экономическим", — объясняет Лоран Кестье, лидер организации феминисток Mouvement du Nid.

Первый французский интим-салон с куклами далеко не первый в Европе. Секс-игрушки в натуральную величину с удивительным реализмом давно работают в Англии, Германии, Голландии. Они томно вздыхают, признаются в любви и говорят желанные слова. Уникальные сотрудницы таких салонов не простые секс-игрушки. Эти женщины легкого поведения не только с искусственным телом, но и с искусственным разумом.

— Цель моего существования в этом мире — узнать, что такое любовь.

Предприимчивый делец из Великобритании Грэхем закупает искусственных женщин и сдает в почасовую аренду. Жители туманного Альбиона по достоинству оценили ноу-хау в сфере интим— услуг. Правда, многие обеспокоены гигиеной роботов. Но довольных больше. Гладкая кожа почти как настоящая, гибкое тело, крепкий скелет. В специальном редакторе можно составить свою идеальную женщину. Определиться с размером груди и других частей тела, выбрать цвет глаз и волос, изменить тембр голоса.

Российские сексологи полагают, что общение с любовными роботами скоро захватит и Россию.

"Это ведь очень удобно. Это большая поддержка мужчинам. Они не чувствуют, что изменили жене. К тому же с такой женщиной всегда проще. Она не отвергнет, и не надо потом поднимать самооценку. Ну, и немаловажно, что у таких красоток никогда не болит голова", — считает Роман Свалов.

"Такие бордели намного этичнее, чем бордели с реальными девушками, поэтому секс-куклы сохраняют семьи. Измен будет гораздо меньше", — объясняет сексолог Нина Лебедева.

В российских притонах женщин с искусственным разумом полицейскими пока замечено не было. Но, как ни странно, препятствий к этому нет.

"На самом деле никакой агрессии. То же самое происходит в тире — стреляют по изображению с человеком. Никаких проблем с законом. Это не живой человек! Это действительно на грани с законом и моралью", — поясняет юрист Жан Семенов.

Вот и во Франции бордель с куклами уже обыскала полиция, но не нашла нарушений закона. Власти прокомментировали ситуацию и сообщили изданию Le Parisien, что эта проблема не криминального, а морального плана.

"Вы не можете обвинить мужчину в изнасиловании куклы, это почти, как если бы женщина подала жалобу на фаллоимитатор. Таким образом, это не сопоставимо с сутенерством, определение которого указано в статье Уголовного кодекса", — объяснили власти.

Однако французские феминистки требуют у городского совета Парижа закрыть публичный дом путем референдума. Владелец салона с кукольными женщинами собирается принять контрмеры и трудоустроить в свой салон неутомимого андроида для женщин.