Как оформить ворота на даче: механизмы и лучшие идеи дизайна

Частный дом — место для экспериментов в дизайне и декоре. Если для городской застройки всегда будут правила и ограничения, продиктованные согласованным властями архитектурным обликом, то на даче можно смело выпускать своего творческого гения. Так получится подчеркнуть индивидуальность проекта, выделить его среди однотипных соседских домов и показать, что же за человек здесь живёт. Ведь ворота, притягивающие взгляд, станут важнейшим элементом для всеобщего внимания и интереса.

Ворота — атрибут королей

Неслучайно владельцы замков и дворцов по всему миру уделяли массу времени экстерьерам. Они строили на века, а внешний вид архитектурных сооружений обязан был быть как можно более масштабным и запоминающимся. Чтобы приезжающие гости удивлялись, равно как и все мимо проходящие люди. Ведь первое, что они увидят в строении, это забор и ворота. И чем оригинальнее они выглядят — тем лучше!

Мнение редакции

Можно вспомнить Екатерининский дворец и его узнаваемые Золотые ворота с причудливым барочным рисунком, резиденцию французских королей Версаль или шикарный Нойшванштайн — замок Людвига II в юго-западной Баварии. Императорский двор Хофбург в Вене, замок Шенонсо в долине Луары, где жила Екатерина Медичи, Глубока над Влтавой старинного рода Шварценбергов или дворец Леопольдскрон в Зальцбурге. Каждое строение привлекает внимание ещё издали, а въездные ворота задают определённую планку и настрой.

Так почему бы не воспользоваться современными технологическими возможностями и не установить у себя на даче ворота, достойные королей: надежные, долговечные конструкции, оформленные в соответствии с вашими предпочтениями, за которыми вы будете чувствовать себя как за каменной стеной.

Механизмы и дизайн

Итак, въездные ворота бывают откатными (сдвижными) или распашными (на петлях). Это два самых распространённых механизма. На конструкции обоих типов можно установить электропривод от Группы компаний «АЛЮТЕХ», при помощи которого ворота будут открываться и закрываться автоматически. Прочные и долговечные механические элементы приводов в совокупности с надежными и функциональными блоками управления позволяют управлять тяжелыми воротами без особых усилий, тем самым делая процесс эксплуатации максимально комфортным и безопасным.

Что касается дизайна ворот, то здесь свободы в выборе еще больше. Наиболее популярные варианты заполнения полотна:

Сэндвич-панели.

Алюминиевые профили.

Профилированный лист.

Деревянная доска.

Каждое решение можно по-своему обыграть в экстерьере, выбрать в цвет забора или создать что-то совершенно уникальное. Так можно заказать ворота из сэндвич-панелей, имитирующих текстуру древесины или окрашенных в интересный оттенок, например, «зеленый мох». В их основе лежат энергоэффективные и прочные материалы, способные прослужить долгое время, устойчивые к деформации. Сэндвич-панелям не страшны сильный ветер, удары и низкие температуры, характерные для нашего климата.

Алюминиевые профили как один из вариантов заполнения полотна ворот также отличаются прочностными характеристиками. При этом они могут быть окрашены в любой из нескольких десятков цветов.

Мнение редакции

Отличная идея — использовать профили разной ширины и высоты, чтобы «поиграть» с внешним видом защитных конструкций. К тому же заборные секции и калитки можно заказать в едином стиле с воротами. На самом деле нет никаких ограничений при оформлении — на ум приходят варианты с наборной мозаикой, панно, оптическими иллюзиями, картиной или даже гербом семьи.

Гаражные ворота

Заехав на территорию своего участка и закрыв с помощью пульта въездные ворота, не стоит забывать о том, что машину надо поставить в гараж, используемый также и для хранения запчастей или инвентаря. Здесь можно заниматься ремонтом автомобиля, особенно когда на улице неподходящая погода — холод или жара, дождь или сильный ветер. Поэтому в гараже должно быть комфортно, а ворота должны удобно открываться и выглядеть достойно.

Для эксплуатации секционных ворот используются специальные электроприводы: от одного нажатия на кнопку ворота плавно поднимутся под перекрытие гаража. Ворота от «АЛЮТЕХ» гарантированно прослужат долгое время — ресурс пружин рассчитан на 25 000 циклов открывания и закрывания. Этого хватит на 17 лет, если пользоваться воротами по 4 раза в день. Важный нюанс: защитные конструкции изготавливаются индивидуально под каждого клиента. То есть можно заказать ворота «АЛЮТЕХ» с шагом по высоте и ширине 5 мм без дополнительной наценки.

По своим теплоизоляционным характеристикам и антикоррозионным свойствам гаражные ворота от «АЛЮТЕХ» не уступают въездным. Это касается и возможностей по цветовому оформлению — в палитре найдутся тёмные и светлые цвета, оттенки под дерево и еще более двухсот вариантов. Кроме того, можно оборудовать конструкции окошками различных модификаций: прямоугольными, круглыми, квадратными, с рамами из нержавеющей стали или пластика.

Мнение редакции

Нам приглянулось новое предложение «АЛЮТЕХ» — квадратные и круглые окна с кристаллическим SAN-остеклением, которое создаёт эффект замерзшего стекла. Рассеянный свет сквозь них проникает внутрь помещения, но снаружи содержимое гаража не видно. Таким образом, ворота, будучи неотъемлемым элементом экстерьера, помогают сформировать приятное впечатление о доме и людях, которые в нём живут. И при этом это в первую очередь надёжные и безопасные конструкции.

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