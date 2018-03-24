Мэрилин Керро: «Для меня беременность — чудо»

Мэрилин Керро до сих пор считается одной из самых ярких участниц проекта «Битва экстрасенсов». Но сейчас Мэрилин не до соревнований. Девушка ждет первенца и наслаждается своим положением.

Керро приняла участие в съемках программы «Однажды». В ходе съемок она подтвердила информацию о беременности и рассказала об отце малыша. Им оказался простой норвежский парень Марк Александр Хансен, плотник по профессии.

Как уверяет Керро, ее отношения с Хансеном вряд ли можно назвать сверхъестественными, но беременность… «Для меня беременность — чудо. Наверное, потому что я так долго этого ждала, мечтала об этом много лет. И когда я узнала, что беременна, не смогла поверить этому, потому что не чувствую себя особенно беременной. Только помидоров захотелось», — говорит ведьма.