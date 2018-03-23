9 взаимоисключающих вещей, которые мужчины хотят от женщин

Не быть фитоняшкой, но иметь отличную фигуру

Многих мужчин бесит, когда в ресторане спутница заказывает зеленый салат в то время, как он уминает бургер. Ребята, поверьте: 900 калорий за ужином и подтянутое тело в бикини — вещи несовместимые. Есть девушки-исключения, но их очень мало (и, возможно, они продали душу дьяволу).

Быть плохой и хорошей одновременно

Большинство мужчин хотят хорошую хозяйку и плохую девочку в одном лице. Многие мужчины продолжают разделять женщин на потенциальных жен и «подруг с бонусами». Лучше, когда это все в одном лице. Поразительно, но факт: мы действительно почти научились быть нежными нимфами днем и настоящими ведьмами ночью.

Проявлять интерес, но не быть навязчивой

Если вы пишете мужчине слишком часто, его это раздражает. Если перестаете писать совсем, он думает, что вы потеряли интерес и огорчается. Золотая середина? — Нет, не слышали.

Выглядеть естественно, но очень сексуально

Вообще-то, лук из серии «я так проснулась» далеко не всем идет. Даже естественная красота требует некоторой работы (и немного пудры, ага).

Быть «своим парнем», но не дружить с другими мужчинами

После того, как вы встретили его, такого прекрасного, вам нужно срочно прекратить общение со всеми мужчинами в радиусе планеты Земля. При этом, конечно, неплохо бы вам оставаться «своим чуваком» в компании его приятелей. Ну так, чисто чтобы он мог вами гордиться.

Проявлять заботу, но не быть навязчивой

Грань тонка, мы уже говорили.

Быть загадочной, но не слишком сложной

Никто не любит скучать, и мужчины не исключение. Если женщина кажется им слишком «простой», они быстро теряют интерес. Если же они никак не могут разгадать ее, то быстро утомляются.

Быть независимой, но слабой

Вряд ли мы смогли бы быть независимыми, если бы были слишком слабыми. Но можем немного подыграть иногда, окей.

Быть настроенной на серьезные отношения, но не помешанной на свадьбе

Большинство мужчин одна только мысль о свадьбе вводит в ступор. При этом многие из них совсем не против обрести, простите за штамп, «хранительницу очага». В общем, ваши серьезные намерения — это нормально. До тех пор, пока они не стали слишком серьезными.