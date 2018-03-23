Добровольцы приюта для животных неподалеку от Лосинки ищут новый дом для Трикси

Добровольцы, которые помогают в приюте для животных неподалеку от Лосиноостровского ищут заботливого хозяина и уютный дом для своей подопечной — молодой собаки Трикси.

— Вроде бы обычная черная собака, но вот душа у нее очень светлая и ранимая, характер нежный, ласковый и добрый, и, к сожалению, невеселая судьба. Но кто знает, как может измениться все завтра? Трикси приучена к жизни в квартире, приучена к туалету на улице, дома ведёт спокойный образ жизни. Хорошо общается с кошками и собаками, любит детей, — рассказали волонтеры о своей подопечной.

Желающим познакомиться поближе с Трикси, необходимо обратиться к координаторам собаки по телефонам: 8-926-172-15-04 (Татьяна), 8-903-229-87-18 (Марина). (ск)