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Женщина неожиданно умерла после двух лет пчелотерапии
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Женщина неожиданно умерла после двух лет пчелотерапии 

Ридус 1 час назад
В Испании 55-летня женщина умерла после прохождения курса апитерапии, формы лечения пчелиным ядом, которой, кстати, увлекается популярная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, сообщает «Би-би-си».
В течение двух лет испанка активно использовала так называмую пчелиную акупунктуру или пчелоужаливание, как вдруг у нее возникла серьезная реакция на лечение.
Женщина ходила на сеансы пчелотерапии не чаще раза в месяц в частную клинику, борясь таким образом с судорогами мышц.
На одном из сеансов после укуса живой пчелы у нее начались хрипы, одышка, после чего она внезапно потеряла сознание.
Через несколько недель она умерла от полиорганной недостаточности.
Медики отмечали, что женщина не хроническими заболеваниями, такими как астма или сердечная недостаточность. Кроме того, у нее не было аллергической реакции на что-либо.
Специалисты, изучавшие этот случай, пришли к выводу, что апитерапия все-таки «небезопасна и нецелесообразна», несмотря на то, что ранее не было известно о случаях смерти от этой формы лечения людей, терпимых к укусам пчел.
Настоящий смертельный случай был зарегистрирован врачами отделения аллергии университетской больницы в Мадриде в журнале «Исследовательская аллергология и клиническая иммунология».
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