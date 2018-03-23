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Подведены итоги фотоконкурса «Букет ГУБЕРНИИ»
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Подведены итоги фотоконкурса «Букет ГУБЕРНИИ» 

ТРК Губерния 1 час назад
Весеннее настроение в социальных сетях с телерадиокомпанией «ГУБЕРНИЯ». Подведены итоги конкурса фотографий, главное на которых — девушки и цветы. Жюри и пользователи Инстаграмм оценивали красоту участниц и оригинальность ярких композиций.
Наша телерадиокомпания подвела итоги фотоконкурса «Букет ГУБЕРНИИ». Победительниц две. Одну выбрала наша редакция, вторая получила приз зрительских симпатий, набрав наибольшее количество лайков. «В конкурсе приняли участие более 50 наших подписчиков, которые выкладывали свои фото и отмечали также своих друзей, которые тоже видели эти посты. В результате мы сделали репост в свой аккаунт и выбрали победительниц», — рассказала заместитель начальника отдела маркетинга и рекламы ТРК «ГУБЕРНИЯ» Оксана Кузнецова.
Ирина Дедикова делится историей своего фото. Ее цветы — это подарок от любимого. Букет колокольчиков молодой человек подарил ей во время круиза по Волге. Девушка решила участвовать в конкурсе по совету сестры. «Я буквально на последних минутах выложила свою фотографию. Я советую всем следить за новостями „ГУБЕРНИИ“, кто любители розыгрышей, там очень много проходит всяких конкурсов, розыгрышей. Я тоже буду продолжать следить и участвовать», — поделилась победительница.
Приз — сертификат на 3000 рублей в мастерскую вкусных букетов. Наша телерадиокомпания и дальше будет радовать своих зрителей новыми конкурсами, за новостями можно следить на сайте guberniatv.ru и в социальных сетях.
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