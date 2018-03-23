Перехайпили: звезды, которые всем уже поднадоели

После выхода сериала «Очень странные дела» малышка Милли Бобби Браун проснулась знаменитой. Вместе с коллегами по проекту она стала частой гостьей светских мероприятий, начала сниматься для популярных глянцевых изданий, посещать различные телешоу. В какой-то момент ее стало настолько много, что подустали даже фанаты. Сейчас девочку критикуют за все, что только можно, начиная от стиля в одежде (актрисе всего 14, но одевается как 30-летняя), и заканчивая манерой говорить.

Мнение о том, что сестер Хадид много не бывает, ошибочно. Еще как бывает. Публике надоело видеть одни и те же лица едва ли не в каждой второй стритстайл-подборке. Иногда даже кажется, будто кроме этих двоих стильно одеваться больше никто и не умеет. Усугубляют ситуацию ведущие модные бренды, которые ставят сестер почти в каждый свой показ.

Охота на подрастающих детей знаменитостей начинается еще задолго до их совершеннолетия. Поэтому мало кто сомневался, что как только Лили-Роуз Депп немножко повзрослеет, она будет нарасхват у режиссеров, модельных агентств, модных домов и глянцевых редакторов. Еще недавно все в один голос трубили о фантастически харизматичной дочери Джонни Деппа Ванессы Паради и, кажется, убили тот флер загадочности, которым девочка себя тщательно окутывала.

Кайе Гербер прочили большое будущее в модельном бизнесе, еще когда она была совсем крохой. Поэтому неудивительно, что как только дочери Синди Кроуфорд исполнилось 16, она подписала свой первый контракт с модельным агентством. И понеслось! Показы, съемки, снова показы. Попробуйте, у примеру, вспомнить, сколько раз видели упоминания о ней в прошлом году. То-то же!

Зейн Малик

Во времена One Direction от Зейна не фанатели, разве что, только самые фриковатые школьницы. Когда знаменитый красавчик ушел в свободное плавание, публика еще сильнее оживилась. Пик популярности пришелся на начало романа с Джиджи Хадид. В последнее время Зейн немного сдулся и изрядно поднадоел поклонникам своими депрессивными мыслями. Одновременно с этим и у Джиджи пропал к нему интерес. Совпадение? Не думаем.