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Шведские фрикадельки в постель: фотограф 3 недели прожила в магазинах IKEA
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Шведские фрикадельки в постель: фотограф 3 недели прожила в магазинах IKEA 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Многим из нас знакомы убаюкивающие прогулки по просторам ИКЕА по выходным.
Иногда, прохаживаясь по уютным уголкам магазина, так и тянет снять обувь, прилечь на мягкую кроватку и закутаться в теплое одеяло. Как вдруг вспоминаешь, что дом в нескольких часах езды, а над купленным шкафчиком для спальни еще придется попотеть, кропотливо разглядывая инструкцию.
Но фотографа под псевдонимом Sashadavai эти нелепые ограничения не остановили. Она была твердо намерена сделать ИКЕА своим домом и провела три недели, каждый день кочуя из одного магазина в другой в районе Лондона.
The Calvert Journal
Каждый день она выбирала квартирный уголок, раскладывала вещи и «чувствовала себя как дома». Несколько часов она читала книги, умывалась, готовила еду и отдыхала в постели.
«Охранники едва замечали. А теперь, когда я показываю фото знакомым, большинство из них даже не понимают, что снимки сделаны в ИКЕА, приходится указывать на ценники».
Sashadavai
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