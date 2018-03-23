Шведские фрикадельки в постель: фотограф 3 недели прожила в магазинах IKEA

Многим из нас знакомы убаюкивающие прогулки по просторам ИКЕА по выходным.

Иногда, прохаживаясь по уютным уголкам магазина, так и тянет снять обувь, прилечь на мягкую кроватку и закутаться в теплое одеяло. Как вдруг вспоминаешь, что дом в нескольких часах езды, а над купленным шкафчиком для спальни еще придется попотеть, кропотливо разглядывая инструкцию.

Но фотографа под псевдонимом Sashadavai эти нелепые ограничения не остановили. Она была твердо намерена сделать ИКЕА своим домом и провела три недели, каждый день кочуя из одного магазина в другой в районе Лондона.

The Calvert Journal

Каждый день она выбирала квартирный уголок, раскладывала вещи и «чувствовала себя как дома». Несколько часов она читала книги, умывалась, готовила еду и отдыхала в постели.

«Охранники едва замечали. А теперь, когда я показываю фото знакомым, большинство из них даже не понимают, что снимки сделаны в ИКЕА, приходится указывать на ценники».

Sashadavai