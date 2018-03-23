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Сколько дней в году жена и муж могли спать вместе
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Сколько дней в году жена и муж могли спать вместе 

Кириллица 46 минут назад
Фото: Кириллица
Жизнь любого жителя Руси, независимо от его сословной принадлежности, была расписана по часам. Чёткие правила касались не только каких-то глобальных дел, но и обычных будней. Даже интимные отношения супругов зависели от множества факторов. Именно поэтому дни, в которые супруги спали в одной постели, можно было пересчитать по пальцам.
«Женские дела»
Как во времена язычества, так и с проходом на Русь христианской религии каждая женщина в дни менструаций считалась «нечистой». Именно поэтому менструальные выделения активно использовались ведуньями в различных магических обрядах, в том числе и в приворотах.
Во время «женских дел» бабы старались не посещать церковь, дабы ненароком не осквернить святое место. Ведь кровь и храм — вещи несовместимые, а таких же надежных средств гигиены, как сейчас, тогда, конечно, не было и в помине.
Понятно, что и о выполнении супружеских обязанностей в этот период тоже можно было забыть. Мало того, священники даже советовали мужьям спать отдельно от своих жён, а жёнам не снимать одежды в присутствии мужей. И все для того, чтобы случайно не согрешить.
Ворота в мир иной
В старину исключительной чистотой могла похвастаться только девственница. Замужняя же женщина становилась регулярно неприкасаемой. Например, в период беременности.
Славяне полагали, что женское чрево в этот период является своеобразным туннелем в потусторонний мир, а сам плод находится как бы на границе царства живых и царства мертвых. Особенно опасными считались последние 40 дней до родов и 40 дней после них, когда вся «нечисть» выходила наружу. В это время мужики также не спали со своими жёнами.
Пост, матушка!
Когда христианство упрочило свои позиции, на Руси стали соблюдать и религиозные посты. Интимная близость оправдывалась лишь одной целью — зачатием.
А во время постов и всевозможных христианских праздников подобные действия вообще были строго запрещены.
Итого
Общая продолжительность абсолютно всех религиозных постов в современном православии равняется 200 суткам.
Если принять во внимание данные факты и различные приметы (например, супруги не спали вместе во время возведения нового дома или перед навигацией), то получается, что мужики и бабы проводили вместе не так уж много ночей: всего около 60-ти в год.
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