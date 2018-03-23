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Уфимцев приглашают на эко-ярмарку
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Уфимцев приглашают на эко-ярмарку 

ufa1.ru 44 минуты назад
Фото: ufa1.ru
С 23 марта по 1 апреля в башкирской столице пройдет необычная ярмарка «ПОЛЯНАmarket». Производители со всей республики привезут натуральную продукцию на любой вкус. Экологически чистые продукты и изделия ручной работы.
— Уфимцы смогут продегустировать или купить фермерские продукты, органическую косметику, восточные сладости, мясные деликатесы, специи, ремесленные сыры, экзотические фрукты и многое другое, — рассказали организаторы мероприятия.
Эко-ярмарка примет гостей на первом этаже торгового центра «Планета» в центральной галерее. Уфимцы смогут посетить уникальное мероприятие с 10 до 22 часов.
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