В Белгородской области ищут без вести пропавшую 59-летнюю женщину

ОМВД России по Белгородскому району ищут без вести пропавшую Валентину Головачеву. 59-летняя жительница села Зеленая Поляна ушла из дома 30 декабря. С тех пор от нее не было никаких вестей.

Приметы пенсионерки: на вид 60 лет, плотное телосложение, рост 160 см, темно-каштановые волосы, зеленые глаза. Особые приметы: две крупные родинки на правой щеке, шрам на верхней губе.

Женщина была одета в коричневую кепку с козырьком, осеннюю темно-зеленую куртку, черные брюки, утепленные резиновые ботинки бордового цвета.

Всех, кто что-либо знает о разыскиваемой, просят сообщить информацию в полицию по телефонам: 8 (4722) 51-77-16, 51-46-16, 8-910-229-33-52.