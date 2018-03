Бэтмен, фей и универсал: самые клевые отцы и их дети

Есть ли жизнь после отцовства? На этот вопрос у науки есть ответ — однозначно, есть.

Другое дело, какой она будет — безрадостной и унылой или прикольной и веселой.

Многим больше нравится второй вариант, и у них получается его придерживаться. Не веришь? У нас есть доказательства!

Мужская солидарность

Уже не одно тысячелетие подряд мужчины ждут наследников. И не только в меркантильных целях «продолжения рода», но и для того, чтобы организовать со своим «продолжателем» негласный альянс.

При правильном воспитании из маленькой копии вырастет не только хороший человек, но и твой близкий друг. А в процессе с ним можно очень даже неплохо провести время — он, как и ты, не прочь поиграть и поприкалываться.

@chiaratinacastaldi

Паж и рыцарь принцессы

Сложно найти мужчину, который бы не был уверен в том, что у него растет настоящая принцесса. Защищая ее, он может превратиться в грозного дракона (берегитесь, бойфренды!).

Однако, какими бы брутальными ни были отцы девочек в обычной жизни, судя по социальным сетям, они постоянно попадают под очарование своих дочек. И добровольно соглашаются исполнять самые разные роли в их девчачьих играх.

@kristiinasofija

@downtowndoll

@daddydoinwork

Отец большого семейства

Чтобы вырастить одного человека, нужно много нервов. А чтобы вырастить нескольких — в два раза больше. А еще отличное чувство юмора. Тогда дом, хоть и станет немного походить на сумасшедший, но зато всем будет весело.

В этом случае главное — чувство командного духа, постоянный пересчет, чтобы никого не забыть, а уж о развлечениях беспокоиться не придется — дети постоянно будут придумывать что-то новое и не дадут папе соскучиться.

@father_of_daughters

@daddydoinwork

@mullattachica