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Бэтмен, фей и универсал: самые клевые отцы и их дети
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Бэтмен, фей и универсал: самые клевые отцы и их дети 

PlayboyRussia.com 29 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
Есть ли жизнь после отцовства? На этот вопрос у науки есть ответ — однозначно, есть.
Другое дело, какой она будет — безрадостной и унылой или прикольной и веселой.
Многим больше нравится второй вариант, и у них получается его придерживаться. Не веришь? У нас есть доказательства!
Мужская солидарность
Уже не одно тысячелетие подряд мужчины ждут наследников. И не только в меркантильных целях «продолжения рода», но и для того, чтобы организовать со своим «продолжателем» негласный альянс.
При правильном воспитании из маленькой копии вырастет не только хороший человек, но и твой близкий друг. А в процессе с ним можно очень даже неплохо провести время — он, как и ты, не прочь поиграть и поприкалываться.
@chiaratinacastaldi
My heart melts My love for these two is beyond this world #myboys #quintongettingstarted #daddyandson #dadlife #mumlife #LL  A post shared by The Lush Lounge (@thelushlounge) on Mar 21, 2018 at 3:59pm PDT  @sani_jakov
Паж и рыцарь принцессы
Сложно найти мужчину, который бы не был уверен в том, что у него растет настоящая принцесса. Защищая ее, он может превратиться в грозного дракона (берегитесь, бойфренды!).
Однако, какими бы брутальными ни были отцы девочек в обычной жизни, судя по социальным сетям, они постоянно попадают под очарование своих дочек. И добровольно соглашаются исполнять самые разные роли в их девчачьих играх.
@kristiinasofija
@downtowndoll
@daddydoinwork
Отец большого семейства
Чтобы вырастить одного человека, нужно много нервов. А чтобы вырастить нескольких — в два раза больше. А еще отличное чувство юмора. Тогда дом, хоть и станет немного походить на сумасшедший, но зато всем будет весело.
В этом случае главное — чувство командного духа, постоянный пересчет, чтобы никого не забыть, а уж о развлечениях беспокоиться не придется — дети постоянно будут придумывать что-то новое и не дадут папе соскучиться.
@father_of_daughters
@daddydoinwork
@mullattachica
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