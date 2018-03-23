Яна Рудковская выложила интригующее фото

Роскошные формы Ким Кардашян не устают волновать не только ее поклонников, но и других знаменитостей, старающихся выглядеть подобно ей. Даже такая стройная и изящная девушка, как Яна Рудковская , не избежала этого соблазна.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

22 Мар 2018 в 9:36 PDT На одной из фотографий, сделанных ею во время недавнего пребывания на Мальдивах, Яна постаралась выглядеть как Ким. На снимке она предстала сидящей спиной к зрителю, и на фото видны ее тонкая талия и широкие бедра, пишет издание «7 Дней»

Некоторые из подписчиков заподозрили звезду в использовании фотошопа: «Да, картинка идеальная, но в реальности все не так эффектно». Однако большинство сошлось во мнении, что кадр очень красивый: «Волшебно», «Как в сказке», «Как русалка».

Рудковская даже на отдыхе не устает радовать подписчиков, выкладывая снимки с красивыми видами и не только. Такая «работа» позволила ей набрать 30 миллионов просмотров.

Стоит отметить, что до истинных идеалов Ким Яне далеко, поскольку продюсер тщательно следит за фигурой и не допускает набора веса. Например, после рождения сына Александра Рудковская строго ограничила свой рацион чуть ли не сразу после родов. «Сижу на жесткой диете уже неделю, села после родов, пью только кефир и ем обезжиренные йогурты, поставила цель — вернуться к своему весу к 1 февраля!» — писала Яна.