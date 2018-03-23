Мила Кунис считает, что женщины умнее мужчин

Когда разговор заходит о детях, многие знаменитости пытаются отшутиться или закрывают тему, потому что не хотят лишних откровений. Зато Милу Кунис не нужно просить дважды: на днях актриса побывала на шоу Эллен Дедженерес , где в числе прочего сделала неожиданное заявление: по словам Милы, женщины умнее мужчин. Такой вывод она сделала, наблюдая за поведением своей трехлетней дочери Уайетт и годовалого сына Димитрия.

«Они совершенно разные! Сын напоминает мне ленивца. Он чудесный, и я его люблю. Знаю, однажды все равно увидит это и спросит: «Почему ты это сказала?» Но, по правде говоря, женщины умнее мужчин. Этот вывод я сделала, наблюдая за двумя разными людьми, которых родила», — поделилась Кунис. В ответ на это Эллен заметила, что Димитрию стоило бы почаще слезать с отцовских плеч, чтобы растрясти младенческий жирок, но Мила расхохоталась и добавила, что это совершенно невозможно: «Нет, серьезно, он пока слишком ленив для этого. Я могу его понять! Пусть наслаждается, ему всего год».

По наблюдениям Милы, в то время как Димитрий почти все время пребывает в благодушной прострации, ее дочь всегда начеку. «Возможно, все дело в двух годах разницы между ними, но я уже могу предсказать, кто в этой парочке будет главным заводилой. Это, безусловно, Уайетт. Ей всегда нужно больше всех», — рассказала актриса.

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