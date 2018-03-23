Домогательства — лучший комплимент

Год Обезьяны закончился, а мы все кривляемся. Российские журналистки решили повторить гражданский «подвиг» голливудских актрис. И настучать на русского Ванштейна — депутата Слуцкого. История тем глупее, что Слуцкий, в отличии от знаменитого продюсера, никого не изнасиловал. Никого не ударил.

Просто хватал журналисток руками и предлагал «поужинать». Черт, до чего же мы докатились. Солидный, обличенный властью мужчина предлагает девушке продолжить знакомство, а она вместо того, чтобы кокетливо согласиться или столь же кокетливо отказать, а потом до конца жизни хвастаться подругам, начинает кричать «и меня тоже». Ибо модно.

Девушки, дорогие мои, если вас зовут поужинать, домогаются словесно, пытаются схватить за мягкие места — это комплимент. Мужчина говорит — ты мне нравишься! Он вас не унижает, он выражает восхищение вашей красотой!

Надо признать, женщины сильно поглупели. Они кричат «Настоящие мужики перевелись! Ни денег заработать, ни хулигану в глаз дать! Ходят затюканные, ни на что не способные». И это правда. Но. Именно таких мужчин вы и притянули в свою жизнь. Да-да. Мужчинку-пажа. Который только и умеет, что подавать пальто и чирикать с вами про шмотки. А настоящий мужчина — тот, о котором вы тоскуете, работает на тестостероне — как машина на бензине. Тестостерон же отвечает за воинскую доблесть, предприимчивость и половую агрессию. Да, именно агрессию. Настоящий мужчина — всегда ярко выраженный самец. Он хам, он лезет к женщинам, он делает непристойные предложения. Именно такие мужчины создали цивилизацию. Именно от таких не страшно рожать детей, потому что они всегда сумеют этих детей обеспечить.

Половые роли уже миллионы лет распределены так, что мужчина домогается женщины. А женщина либо уступает домогательствам, либо отшивает поклонника. И все миллионы лет женщины как-то умели половой агрессией мужчин манипулировать. Да что там — достигли в этом умении невиданных высот. А теперь вдруг упс — к нам пристают! Ау, вы что — разучились говорить «нет» или пудрить мозги, что «да, но не сейчас»? Разучились управлять мужчинами? Или и правда просто поглупели — сами не понимаете, чего и кого хотите.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Ворон ворону глаз не выклюет

Колонка нашего обозревателя Анны Московкиной

Думский комитет по этике рассмотрел дело депутата Леонида Слуцкого, которого ряд журналисток обвинял в домогательствах. Комитет не нашел правды в словах девушек. Парламентария, понятно, оправдали, сняв все обвинения. Ворон ворону глаз не выклюет. (далее..)