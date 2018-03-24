42-летняя Тина Канделаки открыто намекнула на свою беременность

Журналистка, телеведущая и продюсер Тина Канделаки удивила подписчиков комментарием к одной из недавних записей в своем Instagram. Кажется, знаменитость готовится стать мамой в третий раз. Однако, пока ее слова лишь косвенно, пусть и очень открыто намекают на беременность. Противоречивая фраза появилась в комментариях под постом Тины Канделаки о встрече со студентами РАНХиГС . Одна из пользователей Instagram написала Тине, что у нее никогда не будет хорошей талии, сколько бы звезда ни тренировалась. В ответ Тина со смайликами улыбки написала:

Согласна. Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течении 9 месяцев.

Конечно, подписчики были удивлены данным признанием. Они попросили подробностей, но Тина предпочла оставить без ответа их заинтересованность. «Поздравляю Тина! Это замечательно», «А если вас ещё и можно поздравить?!🙈С новым внутренним наполнением? Господи, 🙏🏻дай бог здоровья, ощущения бесконечного счастья и нескончаемой любви!❤️», — можно прочесть в комментариях. Интересно, что буквально недавно, 5 марта, Тина опубликовала в Instagram пост о визите к студентам-гинекологам в Рязани.

Пора задуматься о третьем. Рязанский медицинский университет обучает студентов, которые хотят стать гинекологами, на самом современном оборудовании. Пригласили рожать в Рязани, сказали, что обеспечат лучшие условия,

написала тогда звезда.