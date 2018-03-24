42-летняя Тина Канделаки открыто намекнула на свою беременность 

Журналистка, телеведущая и продюсер Тина Канделаки удивила подписчиков комментарием к одной из недавних записей в своем Instagram. Кажется, знаменитость готовится стать мамой в третий раз. Однако, пока ее слова лишь косвенно, пусть и очень открыто намекают на беременность. Противоречивая фраза появилась в комментариях под постом Тины Канделаки о встрече со студентами РАНХиГС. Одна из пользователей Instagram написала Тине, что у нее никогда не будет хорошей талии, сколько бы звезда ни тренировалась. В ответ Тина со смайликами улыбки написала:
Согласна. Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течении 9 месяцев.
Конечно, подписчики были удивлены данным признанием. Они попросили подробностей, но Тина предпочла оставить без ответа их заинтересованность. «Поздравляю Тина! Это замечательно», «А если вас ещё и можно поздравить?!🙈С новым внутренним наполнением? Господи, 🙏🏻дай бог здоровья, ощущения бесконечного счастья и нескончаемой любви!❤️», — можно прочесть в комментариях. Интересно, что буквально недавно, 5 марта, Тина опубликовала в Instagram пост о визите к студентам-гинекологам в Рязани.
Пора задуматься о третьем. Рязанский медицинский университет обучает студентов, которые хотят стать гинекологами, на самом современном оборудовании. Пригласили рожать в Рязани, сказали, что обеспечат лучшие условия,
написала тогда звезда.
Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 5 Мар 2018 в 6:40 PST Кажется, она не только задумалась о третьем, но и превратила свою фразу в реальность. Напомним, Тина Канделаки уже воспитывает 18-летнюю дочь Меланию и 15-летнего сына Леонтия. Оба ребенка родились у телеведущей в браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Однако, в 2010 году их союз распался. Вы меня часто спрашиваете про детей. Отвечаю. Они у меня взрослые, самостоятельные и строгие. Справедливо и конструктивно критикуют. От общения друг с другом мы все развиваемся только в лучшую сторону. Публикация сделана с личного одобрения @melaniakondrahina ❤️ Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 18 Мар 2018 в 5:39 PDT Сейчас Тина Канделаки счастлива в браке с одним из основателей компаний «Апостол» и «АМ-Инвест», директором по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василием Бровко. У пары пока нет совместных детей. Возможно, они решили изменить это и Тина Канделаки действительно вскоре уже без намеков объявит о грядущем пополнении в семье. Фото: Instagram @tina_kandelaki