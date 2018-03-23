42-летняя Тина Канделаки проговорилась о беременности

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Instagram намекнула на пополнение в семье. Отвечая на вопрос одной из подписчиц, Тина Канделаки дала понять, что ждет ребенка.

Долгое время телезвезда усердно занималась в спортзале, чтобы стать обладательницей идеальной фигуры. Однако пользователям Сети не угодишь: они регулярно критикуют формы Канделаки. Одни советуют ей еще похудеть, другие, наоборот, просят набрать несколько килограммов.

Вместе с тем, вполне возможно, что скоро тренировки придется приостановить. Дело в том, что, общаясь с одной из фолловеров в соцсети, Тина проговорилась о беременности. «Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течение 9 месяцев», — прокомментировала телеведущая слова подписчицы, которая написала, что у Канделаки никогда не будет красивой талии, сколько бы она ни занималась.

Теперь пользователи гадают, не было ли данное заявление просто шуткой в адрес бестактной пользовательницы Сети. И, тем не менее, поклонники начали поздравлять 42-летнюю Тину с беременностью и желать здоровья.