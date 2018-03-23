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42-летняя Тина Канделаки проговорилась о беременности
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42-летняя Тина Канделаки проговорилась о беременности 

Дни.ру 37 минут назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Instagram намекнула на пополнение в семье. Отвечая на вопрос одной из подписчиц, Тина Канделаки дала понять, что ждет ребенка.
Долгое время телезвезда усердно занималась в спортзале, чтобы стать обладательницей идеальной фигуры. Однако пользователям Сети не угодишь: они регулярно критикуют формы Канделаки. Одни советуют ей еще похудеть, другие, наоборот, просят набрать несколько килограммов.
Вместе с тем, вполне возможно, что скоро тренировки придется приостановить. Дело в том, что, общаясь с одной из фолловеров в соцсети, Тина проговорилась о беременности. «Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течение 9 месяцев», — прокомментировала телеведущая слова подписчицы, которая написала, что у Канделаки никогда не будет красивой талии, сколько бы она ни занималась.
Теперь пользователи гадают, не было ли данное заявление просто шуткой в адрес бестактной пользовательницы Сети. И, тем не менее, поклонники начали поздравлять 42-летнюю Тину с беременностью и желать здоровья.
Отметим, в браке с Василием Бровко Канделаки состоит четыре года. Ранее Канделаки была замужем за художником и бизнесменом Андреем Кондрахиным. Их брак распался в 2010 году после 11 лет совместной жизни. Инициатором развода была Тина. В этих отношениях звезда родила двоих детей — Меланию и Леонтия.
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