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Третий на подходе? Тина Канделаки намекнула на свою беременность
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Третий на подходе? Тина Канделаки намекнула на свою беременность 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Кажется, Тина Канделаки проговорилась о своей третьей беременности. В своем Instagram телеведущая ответила на комментарий подписчицы, который прямым тексом намекает на интересное положение звезды. Девушка написала Тине, что ей никогда не добиться идеальной талии, несмотря на регулярные тренировки. Канделаки не только не обиделась на комментарий, но и ответила на него.
— написала Тина.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Поклонники стали поздравлять Тину с грядущим пополнеем, но она больше не реагировала на комментарии.
Напомним, от первого брака у телеведущей подрастают двое детей: Мелания и Леонтий. А последние четыре года Канделаки замежуем за 31-летним бизнесменом Василием Бровко.
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Фото:Instagram
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