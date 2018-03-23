«Ее и не узнать»: Памела Андерсон покормила свиней на Пасхальной ярмарке

Известная американская актриса и фотомодель Памела Андерсон удивила поклонников, представ перед ними в совершенно новом образе провинциальной австрийской жительницы. Звездная блондинка посетила Пасхальную ярмарку, на которой отлично провела время в окружении кроликов, кур, осла и свиней.

Давно известно, что знаменитая американская модель и актриса Памела Андерсон является рьяным защитником прав животных. Женщина часто открыто выступает с пламенными речами в поддержку братьев наших меньших и категорично настроена в отношении изделий из кожи и меха.

Но даже знание этого ее качества не смогло в полной мере подготовить интернет-пользователей к невероятному приливу нежных чувств, когда одна из самых сексуальных женщин планеты вдруг предстала в трогательном образе милейшего провинциального создания, окруженного домашними животными.

В преддверии Пасхи в некоторых городах Европы начали открываться праздничные ярмарки. Так случилось, что на одной из таких площадок в Австрии вдруг появилась и звезда «Playboy». 50-летняя знаменитость провела в окружении животных весь день, с радостью позируя фотографам.

Надо признать, что звездная блондинка выбрала чудесный наряд для посещения пасхального рынка, ведь ей пришлось не только позировать в окружении кроликов и целовать цыпленка, но и войти в загон к самым настоящим свиньям. Впрочем, поклонники смотрели не столько на окружающих Памелу зверей, сколько на нее саму и пришли к единогласному мнению — помолодела и похорошела.

«Ее и не узнать! Очень милая и нежная» «Кожа идеальная! А сама просто светиться добротой и любовью» «Милая она тут… Очень нежные снимки» «Такая примерненькая здесь, даже не верится, что это она на своей свадьбе гуляла в одном бикини» «Умница отлично выглядит! Даже в окружении свиней» «Как похорошела, на себя молодую похожа стала!» К слову, не так давно зоозащитницу Памелу Андерсон в сети неожиданно сравнили с одной из героинь мультфильма «101 далматинец», и сравнение это было скорее негативным, чем приятным.