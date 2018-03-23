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Побочный эффект: профессии, в которых больше всего психопатов
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Побочный эффект: профессии, в которых больше всего психопатов 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Как правило, психопатов представляют как неуравновешенных личностей, которые выделяются в толпе. Однако в действительности нас окружает намного больше людей с шаткой психикой, и часто откладывать свой отпечаток на этом может сфера деятельности. Психологи из Оксфорда рассказали, в каких профессиях часто встречаются психопаты. Священнослужители Исследования проводились с участием католических священников, а также в учет брались скандалы, связанные с представителями церкви. Многим психопатам очень выгодно скрывать свое нутро под маской духовенства, активно манипулируя при этом людьми. Повара Знатоки ресторанного бизнеса утверждают, что некоторым поварам следовало бы запастись успокоительным и моральными принципами. Нередко представители этой профессии демонстрируют излишний нарциссизм и свысока смотрят на других. Хирурги Непосредственно среди врачей и медперсонала психопаты встречаются не так уж часто, за одним исключением. В числе хирургов личностей с неустойчивой психикой оказалось довольно немало, хотя ученые пока не могут сказать, чем именно это обусловлено. Полицейские Всем хочется верить, что сотрудники полиции позаботятся о нашем покое и безопасности. Но порой людей в форме следовало бы опасаться. К примеру, в США родственники стражей порядка примерно в четыре раза чаще становятся жертвами насилия, чем обычные граждане. Юристы Представители этой профессии отлично осведомлены в законах, но им также известно, как их можно обойти. Следует к этому добавить присущее юристам красноречие, умение манипулировать, незаурядную харизму и гибкий ум — отличный портрет психопата. Госслужащие Власть может стать для человека испытанием, и многие чиновники не умеют с ней справляться, начиная относиться к остальным с презрением и смотреть на них свысока. Нередко их деспотизм выходит за пределы допустимого, а унижение других позволяет ощутить свое превосходство. Журналисты Эта профессия одна из наименее безопасных, ведь корреспондентам приходится не только путешествовать по миру, узнавая что-то новое. В действительности такие люди сталкиваются с постоянным стрессом, что тем или иным образом отражается на их поведении.
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