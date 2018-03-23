Ее не узнать: Жади из сериала «Клон» кардинально сменила имидж

Teleprogramma.pro уже рассказывала, что актриса Джованна Антонелли , известная по роли Жади в культовом сериале «Клон», после съемок сделала прекрасную карьеру. Сейчас 42-летняя артистка продолжает сниматься, организовала собственный бизнес и встретила во всех смыслах идеального для себя мужчину. Антонелли счастлива в отношениях с режиссером Леонардо Ногейра. Влюбленные воспитывают двух очаровательных дочерей — Антонину и Софию.

Вот так Джованна Антонелли выглядела еще совсем недавно/Фото: Instagram

Во многих интервью Джованна, к слову, признавалась, что с таким напряженным графиком ей сложно находить время на себя саму, поэтому, как только появляется возможность, актриса обращается к друзьям-профессионалам, которые помогают воплотить любую ее идею: будь то стиль в одежде, стрижка или цвет волос. Судя по всему, знаменитость решилась на очередной модный эксперимент. На фотографиях, опубликованных в Instagram, Антонелли предстала блондинкой с короткой стрижкой, подобный образ мгновенно омолодил ее на десяток лет.

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«Вы красавица!», «С этой стрижкой вы помолодели на 10 лет точно!», «По-моему, это лучший из ваших образов, но того самого макияжа из „Клона“ явно не хватает», — мгновенно осыпали актрису комплиментами в комментариях. А вам какой образ Жади нравится больше: прошлый или нынешний?