Пэрис Хилтон потеряла кольцо в 20 каратов за два миллиона долларов

В начале января Пэрис Хилтон получила от своего бойфренда Криса Зилки предложение руки и сердца. Важное событие состоялось на горнолыжном курорте в Аспене. Молодой человек преподнес Пэрис кольцо с огромным бриллиантом в 20 каратов, стоимостью в два миллиона долларов.

А на днях Пэрис чуть не лишилась своего дорогого, во всех смыслах слова, украшения. Во время недавней тусовки в одном из клубов Майами Хилтон так активно танцевала, что не заметила, как ее кольцо соскользнуло с пальца и исчезло. На поиски украшения бросились охрана клуба, а также сам Крис. Не остались в стороне и посетители заведения, их просили вставать из-за своих столов, а также смотреть на пол, нет ли там кольца Пэрис. В итоге украшение с трудом нашли в ведре со льдом.

— рассказыват очевидец.

Сама Пэрис никак не прокомментировала инцидент.

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Фото:Instagram, Global Look Press