Пэрис Хилтон потеряла помолвочное кольцо за 2 млн долларов 

То самое, что подарил ей ее жених Крис Зилка. Пэрис Хилтон потеряла помолвочное кольцо за 2 млн долларовВсе обошлось, и кольцо в итоге было найдено. Но девушка не на шутку запаниковала, когда кольцо слетело с ее пальца и улетело в танцующую толпу. Все дело в том, что она со своим женихом гуляли в одном из ночных клубов. Пэрис в самый разгар танца махнула рукой, и кольцо соскользнуло с ее пальца. Нужно ли говорить, что вся охрана была поставлена на уши. И пока Пэрис заливалась слезами, ее жених и охрана предприняли все, чтобы найти драгоценное украшение. Напомним, что Крис Зилка сделал предложение Пэрис еще в январе, во время их совместного отдыха в Аспене. Именно тогда, наследница знаменитой династии, похвасталась на весь мир кольцом, которое она чуть было не потеряла во время танцев в клубе.