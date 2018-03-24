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Пэрис Хилтон потеряла в клубе кольцо за $2 млн
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Пэрис Хилтон потеряла в клубе кольцо за $2 млн 

Мир24 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Светская львица Пэрис Хилтон потеряла кольцо стоимостью 2 млн долларов, подаренное ей женихом на помолвку, сообщает New York Post‏.
Инцидент произошел в клубе в ночь на пятницу. Как пишет издание, кольцо слетело, когда Пэрис танцевала. Происшествие вызвало у девушки истерику. Поисками украшения занимались ее жених и охранники. В результате кольцо было найдено в ведерке со льдом, которое стояло за другим VIP-столиком.
Напомним, Пэрис Хилтон получила предложение руки и сердца от манекенщика Крис Зилка в январе во время отдыха в Аспене. Гламурная блондинка согласилась и получила от жениха кольцо с огромным 20-каратным бриллиантом.
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