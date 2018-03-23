Дизайнеры начали готовить «Свет Великой Победы» для волгоградской «Родину— матери»

Дизайнеры из Нижнего Новгорода по крупицам собирают уникальные проекции, которые наденут на монумент «Родина — мать зовет!».

— Видеоинсталляция на «Родину— мать» — самая масштабная в мире, — уверены сотрудники компании «Dream Laser». — Два года назад мы показали все, что могли показать на такой сложном архитектурном объекте. В прошлом году перед нами стояла сверхзадача — придумать что — то еще более впечатляющее. В этот раз мы тоже постараемся удивить горожан уникальными светопроекциями.

Несколько месяцев подряд собирая световые «паззлы» из сотни маленький деталей, мастера света заранее приглашают горожан увидеть «Свет великой Победы».

— В этом году мэппинг — шоу повторится 7, 8 и 9 мая, — уточнили в компании «Dream Laser». — Мы надеемся, что акция «Свет великой Победы», которая пройдет в городе в третий раз, станет постоянной.

А вот так дизайнеры из Нижнего Новгорода готовятся к новому уникальному шоу Накануне Дня Победы «Родину — мать» одели в уникальные светопроекции — после бомбежки на знаменитой фигуре появилось знамя Победы. Кульминацией захватывающего светового шоу стало забившееся сердце «Родины — матери», которая через несколько секунд засияла благородным золотым.

В 75 — летний юбилей победы в Сталинградской битве удивительное световое шоу подарили и мельнице Гергардта. Заскользившие лучи напомнили о мирной жизни памятника, его страшной бомбежке и жизни после Сталинградской битвы. В финале шоу на кирпичном здании «выросла» фигура «Родина -матери» и распустились фонтаны праздничного салюта.