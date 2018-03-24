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Как создать иллюзию генеральной уборки, потратив лишь 15 минут
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Как создать иллюзию генеральной уборки, потратив лишь 15 минут 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Обратите внимание на разбросанную одежду и мусор Чтобы создать иллюзию порядка, необходимо начать с самого простого. Провести так называемую экспресс-уборку, которая займет не больше пятнадцати минут. Итак, для начала окиньте взглядом квартиру, если заметите разбросанные вещи (одежду, которую давно пора было закинуть в стирку, грязные носки, вещи, которые вам просто лень было донести до шкафа), смело берите большой мусорный пакет и складывайте все туда. Нет, относить на свалку его не надо. Вы потом в спокойной обстановке переберете его содержимое и запустите наконец стиральную машину. Кстати, мусор, который вам тоже будет попадаться на глаза в процессе сортировки вещей, тоже можно складывать в отдельный пакет и затем спокойно отправить его в мусоропровод. Уберите пол и грязную посуду Итак, вы освободили все горизонтальные поверхности от разбросанной одежды, грязных вещей и мусора. Теперь переходим к основному этапу. Иногда вы вроде бы начистили все поверхности, но совершенно забыли о полах. И в итоге ваша квартира выглядит так, словно к швабре и тряпке вы не притрагивались уже очень давно. Поэтому мы рекомендуем взять пылесос и пройтись по всем видимым местам. Поверьте, это займет от силы несколько минут. Что касается грязной посуды, то если у вас есть посудомоечная машина, то вам несказанно повезло! Можно сложить туда кухонную утварь и запустить процесс очистки. Ну или просто сложить и забыть о ней на какой-то момент (пока гости не разойдутся по своим делам). Если такой чудо-техники у вас нет, то можно либо засучить рукава и быстро перемыть всю посуду, либо аккуратно спрятать ее в духовой шкаф, куда уж точно никто заглядывать не будет. Главное, не забудьте о том, что находится у вас в духовке! Загляните в туалет Чтобы налить чистящее средство в унитаз, оставить его на пару минут, а затем пройтись ершиком и смыть, много времени не нужно. Зато все будет блестеть, словно вы начищаете эту комнату регулярно. Да, и не забудьте пройтись по раковине и зеркалу, чтобы смахнуть грязь, остатки зубной пасты и разводы от воды. Смахните пыль с мебели Вооружитесь специальной тряпкой и липким роликом для одежды. Смахните пыль с видимых участков мебели (уделите особое внимание стеллажам и открытым полкам), а также уберите с диванов, кресел, пуфиков и подушек шерстинки, пыль и другие мелкие частички с помощью валика. И быстро, и эффективно! Проветрите помещение Ну и напоследок откройте окно и наполните комнату свежим воздухом и весенним ароматом. Ведь ничего так не освежает пространство, как отсутствие посторонних неприятных запахов и пыли. Поэтому не поленитесь перед приходом гостей проветрить помещение и убрать все гаджеты для уборки куда-нибудь подальше. А как же ароматические свечи, диффузоры для дома и прочие благовония? Эксперты советуют не злоупотреблять подобными штуками, иначе вместо приятного аромата можно получить головную боль или даже аллергическую реакцию (если, скажем, переборщить со средствами или использовать их неправильно). Фото: Shutterstock
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