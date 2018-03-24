Ещё
Моника Беллуччи сменила прическу и намекнула на скорое замужество
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моника Беллуччи сменила прическу и намекнула на скорое замужество 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Моника Беллуччи выходит замуж? Рассматривая фотографии с церемонии вручения премии Lumieres Award журналисты сделали именно такой вывод.
На мероприятии, которое проходило ранее в этом месяце, легендарная актриса появилась в новом образе: смелое каре обрамляло идеальные черты ее лица, платье выгодно подчеркивало изгибы тела.
На безымянном пальце 53-летней звезды при ближайшем рассмотрении сверкало массивное кольцо.
Сама Беллуччи никак не комментирует эти предположения: свою личную жизнь звезда предпочитает не афишировать.
По данным западных СМИ, сейчас Моника встречается с 45-летним коллегой Жилем Леллушем.
Фото: globallookpress
Passion.ru: последние новости
Как создать иллюзию генеральной уборки, потратив лишь 15 минут Крепкие орешки: звезды, сделавшие пластику ягодиц Тина Канделаки проговорилась о третьей беременности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: Питт и Энистон снова вместе24
Грудь Волочковой назвали «убийственной»47
5 научных фактов о случайном сексе
«Куда муж смотрит»: в сети обсуждают фото Высоцкой6
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
Видео
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение