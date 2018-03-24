Моника Беллуччи сменила прическу и намекнула на скорое замужество 

Моника Беллуччи выходит замуж? Рассматривая фотографии с церемонии вручения премии Lumieres Award журналисты сделали именно такой вывод.
На мероприятии, которое проходило ранее в этом месяце, легендарная актриса появилась в новом образе: смелое каре обрамляло идеальные черты ее лица, платье выгодно подчеркивало изгибы тела.
На безымянном пальце 53-летней звезды при ближайшем рассмотрении сверкало массивное кольцо.
Сама Беллуччи никак не комментирует эти предположения: свою личную жизнь звезда предпочитает не афишировать.
По данным западных СМИ, сейчас Моника встречается с 45-летним коллегой Жилем Леллушем.
Фото: globallookpress