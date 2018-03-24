В новом теле: как выглядят и чем занимаются самые знаменитые транссексуалы после операции

Однако немногие из них способны кардинально изменить свою жизнь и сделать смелый шаг навстречу судьбе. Причин много. Некоторые, например, боятся осуждения со стороны общественности, другие же просто не хотят ложиться под нож хирурга. WMJ.ru решил вспомнить тех, кто все-таки смог осуществить свою мечту и стал тем, кем чувствовала себя с детства.

В 2015 году Брюс Крис Дженнер развелись, оставив позади 24 года брака. Это громкое событие не сходило с главных строчек новостных лент ровно до тех пор, пока Брюс не совершил каминг-аут. Олимпийский чемпион и отец шестерых детей признался, что всю жизнь чувствовал себя не в своем теле и наконец-то настала пора сменить пол.

Свое преображение Брюс начал с того, что поменял имя на Кейтлин и закупился платьями, туфлями и косметикой. После этого уже она появилась на обложке Vanity Fair и получила звание «Женщина года» журнала Glamour, а спустя два года, в возрасте 67 лет, перенесла последнюю операцию по смене пола и выпустила мемуары «Секреты моей жизни».

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс родилась мальчиком и с самого детства знала, что с ней что-то не так. Пытаясь быть похожей на девочку, она ходила в школу в платьях и юбках, из-за чего над ней жестоко издевались одноклассники. Однажды это чуть не привело к трагедии: в возрасте 11 лет Лаверна пыталась покончить жизнь самоубийством, что ей, к счастью, не удалось.

Взяв себя в руки, Кокс окончила школу и уехала из родной Алабамы покорять Нью-Йорк, где и сделала операцию по смене пола. В большом городе Лаверна начала актерскую карьеру и уже в 2013 году стала первой транссексуалкой, номинированной на премию «Эмми» за роль в сериале «Оранжевый — хит сезона». Спустя год актриса украсила обложку журнала Time , снова став первой транссексуалкой, удостоившейся этой чести. А после она вошла в список ста наиболее влиятельных людей по версии этого же издания.

Андреа Пежич

Андреа Пежич, пожалуй, самая известная транссексуалка в мире. Еще будучи в мужском теле и откликаясь на имя Андрей, она покорил мир моды и стала первым манекенщиком, выходящим на подиумы в женской одежде. А все благодаря Marc Jacobs и Jean Paul Gaultier, которые решились на столь смелый эксперимент. Спустя три года после этого Пежич сменил пол и официально стал девушкой, взяв имя Андреа, о чем лично заявил поклонникам в соцсетях.

— сообщила она.

Сестры Лана и Лилли Вачовски некогда были братьями Ларри и Энди. Они стали широко известны как режиссерский дуэт, создавший такие блокбастеры, как «Матрица», «V — значит вендетта» и другие.

Первым на смену пола решился старший из Вачовски Ларри. В 2003 году он развелся с супругой, начал принимать женские гормоны и выходить в свет в платьях, представляясь Ланой. В скором времени он перенес операцию, однако рассказать об этом решился лишь в 2012 году, совершив каминг-аут. Спустя четыре года, последовав примеру старшего брата, Энди тоже сменил пол и взял имя Лилли. Сейчас режиссерский тандем сестер Вачовски продолжает работу над созданием фильмов, причем весьма успешно, и выступает за права секс-меньшинств.

Айсис Кинг

Айсис Кинг, а некогда Дэррэл Уоллс, популярность принесло участие в одиннадцатом сезоне шоу «Топ-модель по-американски», где она стала первой участницей-трансгендером за всю историю проекта. Ведущая шоу Тайра Бэнкс так прониклась смелостью Айсис заявить о себе во всеуслышание, что частично оплатила ей операцию по смене пола.

После этого новоявленная девушка решила снова проверить свои силы на проекте, только уже в семнадцатом сезоне. Несмотря на то что стать победительницей «Топ-модели по-американски» ей не удалось, она все равно построила успешную карьеру в мире моды, появляясь на обложках популярных журналов.

Чез Боно

В 1969 году в семье Шер и музыканта Сонни Боно родилась очаровательная малышка Честити. И все бы ничего, да вот только через 26 лет дочь звездной четы совершила каминг-аут. Она призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации, заявив, что чувствовала себя «не такой, как все» еще с 13 лет. В 2008 году Честити начала принимать мужские гормоны и в 2010-м сделала операцию по смене пола, а после взяла себе новое имя — Чез. Впоследствии о ее удивительной истории сняли документальный фильм, а сам Чез начал активно строить карьеру на телевидении.

— заявил Чез в одном из интервью.

Это сейчас Кармен Каррера популярная телеведущая и востребованная модель, а раньше она была парнем с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которого звали Кристофер Роман. Молодой человек мечтал о славе и обладал невероятно женственной фигурой, поэтому и решил принять участие в шоу RuPaul’s Drag Race, которое искало новую звезду дрэг-квин (прим. WMJ.ru: дрэг-квин — артисты, выступающие в женских образах) Америки.

После участия в проекте Кристофер сделал операцию по смене пола, взял имя Кармен Каррера и начал строить карьеру не только на телевидении, но и на подуиме. В 2013 году Кармен даже приняла участие в кастинге Victoria's Secret, но встать в ряды «ангелов» у нее не получилось. А спустя два года вышла замуж за своего возлюбленного.

Ульяна Романова

Несколько лет назад бывший пиарщик Виктории Бони Игорь Булгачев сделал операцию по смене пола и стал Ульяной Романовой. Как признавалась сама Ульяна, она с пяти лет чувствовала себя не в своем теле, а благодаря пластической хирургии смогла осуществить свою мечту — стать женщиной. В СМИ ходили слухи, что она сделала это ради любимого мужчины, однако Романова эту информацию не комментировала.

— заявила она.

Леа Т Роскошная темноволосая модель Леа Т когда-то была мужчиной по имени Леандро Медейросом Серезо. Несмотря на то что родился Леонардо в семье футболиста, жизнь свою он хотел посвятить высокой моде.

Так оно и вышло. В 2012 году, заручившись поддержкой модельера Рикардо Тиши, Серезо сделал операцию по смене пола и взял имя Леа Т. После этого Леа стала первой моделью-транссексуалом Модного дома Givenchy, а затем появлялась на обложках таких журналов, как Vogue Paris и Interview.

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Текст:Валерия Яковлева

Фото:Global Look Press, East News, portal.picture-alliance, ВКонтакте, Instagram, открытые интернет-источники