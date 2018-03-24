«Опять муж?»: травмированная Алена Кравец попала в больницу

Певица Алена Кравец обеспокоила своих фанатов. Красавица предстала перед ними с травмированными конечностями, отметив, что «испытала шок», который не пожелала бы никому. Следом звезда опубликовала фото и видеоролики, снятые в больничном учреждении. Оказалось, что у красавицы сломан палец, о чем она поспешила известить подписчиков.

В микроблоге Алены Кравец часто появляются ее фотографии и ролики. Исполнительница любит показывать свои лицо и фигуру, которыми очень гордится. Но на днях вместо гламурных селфи поклонники ее творчества увидели травмированную артистку — у нее есть раны на конечностях, а также оказался сломанным палец на руке.

Алена Кравец попала в больницу и показала фанатам кадры из медучреждения: «Любимые мои, девочки! Берегите себя и будьте всегда бдительны! Жизнь настолько хрупкая штука… Люблю, Вас! Спасибо за ваше неравнодушие и вашу любовь ко мне!», — написала Алена, но при этом она не уточнила, что же с ней случилось: «Ничего даже не спрашивайте, любимки мои. Не готова отвечать. Спасибо за ваше участие и неравнодушие ко мне и вашу любовь. Люблю вас».

Известно, что ранее Кравец была замужем за миллионером Русланом Кравцом, от которого родила дочь. Семейная жизнь не сложилась и супруги расстались, но при этом, по словам Алены, мужчина пытался ее постоянно контролировать, что и было одной из причин развода. Также стало известно, что певица однажды пострадала от ревности бывшего возлюбленного, который избил ее.

Нежелание Алены Кравец предоставить детали произошедшего с ней несчастья привело ее подписчиков к выводу, что ее травмы могут быть результатом новой агрессии со стороны бывшего мужа: «Опять побили звезду нашу?». «Береги себя! Выздоровления тебе скорого!» «Как здоровье? Как наши раны? Все пройдет! Ты у нас космос…» Публикация от Алена Рублёвская Кравец (@kravetsalena) 21 Мар 2018 в 4:29 PDT «Зачем это выкладывать? Вот сидишь в кабинете у врача и надо ж ума столько, чтоб другого человека просить снимать. Реально, поход к гинекологу надо еще снять для полной картины. Зачем?» «Конечно, это плохо, что перелом и ссадины… Но для чего всем показывать?» «Что стряслось? Опять муж избил?» «Завтра будет новая передача „Прямой эфир“, по-любому».