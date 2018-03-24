Узкое — усадьба-невидимка

За свою долгую историю Узкое несколько раз переходило от одного славного рода к другому. Первыми владельцами, начавшим всерьёз преобразовывать здешние места стали бояре Стрешневы. Из этого семейства первый государь из династии Романовых — Михаил Фёдорович, уже было отчаявшийся найти достойную пару, и выбрал себе суженую — Евдокию. Выбор оказался удачным — царская чета жила в любви и согласии, и законным наследником династию обеспечила, положив конец смутам. При Петре I в числе ближайших сподвижников царя-реформатора значился Тихон Стрешнев, которому государь, по возвращении из Европы сбривший бороды всему своему боярскому окружению, разрешил оставить сей признак мужественности в награду за верную службу. Фото: foto-programmer.livejournal.com В 1726 году одна из Стрешневых принесла Узкое как приданое в семейство князей Голицыных. С этого времени и начался золотой век усадьбы. В 1780-х годах Алексей Борисович Голицын повелел старый господский дом снести и на его фундаменте новый, более просторный. Величественный портик и белокаменная терраса вдоль западного фасада дворца сохранились с тех врёмен почти в первозданном виде. Судя по всему, мало изменилась и парадная анфилада первого этажа дворца, разве что на месте нынешней большой гостиной располагались две — «в сад» и «к прудам», а малая гостиная, скорее всего, служила хозяйке дома будуаром.

Алексей Голицын был одним из учредителей и директором Московского дворянского собрания, первоначально именовавшегося клубом. Дабы клуб имел своё помещение, князь приобрёл особняк на углу Охотного ряда и Большой Дмитровки и пригласил выдающегося архитектора Матвея Казакова для перестройки здания. Средства для этого он получил, заложив Узкое в опекунском совете. Так что если бы не князь, не видать бы одному из изысканнейших особняков Москвы прекраснейшего Колонного зала, любоваться которым мы до сих пор имеем возможность. Внутри здания. Фото: uzaomos.news

Алексей Голицын умер, не успев выкупить родовое имение. Устройством дел его наследников занялись родственники, назначенные опекунами, одним из которых был и князь Владимир Борисович Голицын , супруга которого послужила Пушкину прообразом для старой графини из «Пиковой дамы». Сохранилась переписка между опекунами, из которой становится ясно, что княгиня Наталья Петровна не только в свете блистать умела, но и в хозяйстве толк знала: речь в одном из писем идёт о том, какую часть урожая из усадебных оранжерей следует продать, а какую предоставить в её распоряжение для варки варенья.

В числе владелиц Узкого была и ещё одна дама, увековеченная в русской классике. Помните у Грибоедова в финале «Горя от ума» Фамусов в отчаянии восклицает:

Ах! Боже мой! что станет говорить

Княгиня Марья Алексеевна!

"Повысив в звании" дочь Алексея Голицына, в замужестве графини Толстой, Грибоедов только подчеркнул тот вес, какой она имела в обществе.

К русской классике Узкое привязано и ещё одной нитью: в здешней церкви венчались и провели первую брачную ночь под гостеприимным кровом усадьбы будущие родители Льва Николаевича Толстого . Граф Николай Ильич Толстой был родственником хозяйки и близким другом хозяина дома.

Супруг Марьи Алексеевны — граф Пётр Александрович и сам был личностью незаурядной: участник походов Суворова и войн с Наполеоном, сподвижник Николая I, кавалер всех высших орденов Российской империи. Выйдя в отставку, он всерьёз увлекся агрономией и поставил хозяйство в Узком на широкую ногу, используя последние европейские достижения и имение приносило своим владельцам немалый доход. Его сын затеял перестройку старого дома, ставшего для его многочисленного семейства тесноватым. Но своим нынешним видом здание это обязано своим последним владельцам — Трубецким, перепланировавшим его под свои вкусы. В кабинете хозяина дома князя Петра Николаевича Трубецкого провёл свои последние дни выдающийся русский философ Владимир Соловьёв . Князья Трубецкие на террасе главного дома в Узком. Фото: pastvu.com В 1922 году усадьба была передана Центральной комиссии по улучшении быта учёныx (ЦЕКУБУ), которая устроила тут санаторий для элиты советской науки и культуры. Из имён обитателей Узкого можно составить внушительных размеров академический словарь. В разное время здесь отдыхали гениальный физик Лев Ландау , создатель учения о ноосфере академик Вернадский, выдающийся геолог и географ Владимир Обручев (автор увлекательнейшего романа «Земля Санникова»), знаменитый палеонтолог Иван Ефремов (автор «Таис Афинской», «Лезвия бритвы» и других захватывающиx романов). По аллеям Узкого гуляли Анастасия Цветаева Корней Чуковский , иx увековечил в своиx стихаx Борис Пастернак , запасались здесь вдохновением Мандельштам, Есенин и Маяковский. Великого Бернарда Шоу привезли в Узкое специально для встречи со Станиславским.

Удивительно, но факт — несколько десятилетий усадьба жила в соответствии с традициями русской дворянской культуры — с философскими диспутами и концертами, играми в шарады, литературными вечерами и любительскими спектаклями — словно никакой советской власти и в помине не было. Золотой век «республики Санузия», как не без юмора называли это идиллическое место его временные обитатели, давным-давно канул в Лету. Светил науки и культуры тут теперь днём с огнем не сыщешь, сплошь да рядом мелкие околонаучные чиновники, но попасть в усадьбу любителям старины практически невозможно — оxрана не пропустит. А Узкое бесценно именно тем, что сохранило в почти неизменном виде (включая отчасти мебель и интерьеры) облик русской дворянской усадьбы второй половины XIX века. И подлинное предназначение её — музей, а не пристанище для хворых и недужных. Фото: pastvu.com/uploaded by Olgara