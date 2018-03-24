Кристина Асмус в шутку назвала себя княгиней

Актриса Кристина Асмус любит различные фотосессии, а также нередко примеряет новые образы для различных ролей в кино. На днях Кристина надела диадему и предстала перед поклонниками воплощением чистокровной аристократки.

На какие только проекты не соглашалась фотогеничная актриса театра и кино Кристина Асмус. Девушка примеряла забавные образы из популярных аниме, представляла свою вариацию человека-амфибии, да и просто очаровывала поклонников своей красотой. Немало почитателей находят удивительным, что красавица из сериала «Интерны» счастлива в браке и с огромной радостью воспитывает чудную дочь. А потому публика сети не перестает завидовать ее супругу Гарику Харламову , признавая, что в жены он взял самый настоящий бриллиант.

На днях артистка вновь обрадовала поклонников сменой амплуа. На этот раз звезда украсила голову драгоценной диадемой и предстала в образе аристократки. Впрочем, быть просто знатной леди Асмус показалось недостаточным, и девушка в шутку провозгласила себя княгиней московской, чем, к слову, позабавила своих поклонников. «Княгиня Московская Кристина Первая Асмус Чистокровная», — представилась полным именем Кристина Асмус.

Почитатели согласились, что мастерски созданный образ в действительности может претендовать на столь высокое звание. А некоторые даже уточнили, нет ли в самом деле немного голубой крови у актрисы, настолько правдоподобным им показался ее образ княгини. «Очень красивая, Вам идёт этот образ» «Ты божественна! В тебе не течёт синяя кровь? Выглядишь как истинная принцесса, эх, вот повезло Харламову!» «Как же вы гармоничном смотритесь в этом образе!» «Идет этот образ! Сыграть бы Королеву!» «Та самая супруга князя Харламова»

К слову, несмотря на все комментарии со стороны поклонников, Кристина Асмус ценит свою семью и часто хвастается достижениями подрастающей дочери. Так, к примеру, на строгий суд почитателей был представлен портрет Асмус, который четырехлетняя Настя самостоятельно нарисовала.