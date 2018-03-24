«Встретились два Кена»: Егор Холявин показал фото с Родриго Альвесом

Многие мужчины так же тщательно следят за своим обликом, как и женщины, а порой даже идут на пластические операции, чтобы добиться желаемых результатов. Кукольная внешность для многих людей считается эталонной. 30-летний россиянин Егор Холявин и 34-летний бразилец Родриго Альвес сделали много операций, чтобы стать похожими на свой идеал мужской красоты — куклу Кена. Теперь они встретились и сделали совместный снимок.

Красота — понятие абстрактное, у каждого человека свое понимание прекрасного. Женщины, как правило, больше времени уделяют уходу за собой, пытаясь приблизить внешность к идеальной. Но и многие представители сильного пола концентрируют внимание на своем облике. Желание приблизиться к прекрасному понятно, но не все готовы ложиться под нож хирурга ради красивого лица или фигуры. Егор Холявин прославился участием в скандальном шоу «Дом-2» и количеством пластических операций. Он 13 раз обращался к хирургам. Ему нравится внешность Родриго Альвеса, который перенес более 60 (!) оперативных вмешательств, полностью «перекроив» лицо и тело в соответствии со своим идеалом. Его стали называть «живым Кеном».

Родриго Альвес посетил Москву и принял участие в нескольких телешоу. Егор Холявин давно хотел познакомиться с кумиром и в своем микроблоге показал селфи с ним, которое сопроводил следующими словами: «Вот она первая долгожданная встреча двух Кенов на территории России. Скоро в Лондоне. Я был очень рад встретиться с вами лично! Большое спасибо за поддержку и добрые слова! А также спасибо за приглашения в Лондон, я обязательно приеду, когда решу все свои дела в России! Знайте, я всегда буду вас поддерживать! Вы — молодец. До скорой встречи, дорогой друг! Чей Кен лучше?»

Мнения пользователей разделились, но они шокированы желанием мужчин походить на кукол. Они считают, что подобные мысли могли возникнуть у подростков, чьи психика формируется, но подобные стремления у взрослых людей многим кажутся непонятными: «Егор! Надеюсь, что ты не станешь таким, как он». «Кены не бывают такими страшными». «Боже мой, вы такая красивая пара! У вас бы получились красивые детки». «Встретились два Кена, какой кошмар».

«Это не Кены, а больные на голову люди, к сожалению. Природа надругалась над ними, что они перестали себя воспринимать!» «Оба были страшными, а с помощью операций решили себя изменить. Ну, а генетику не изменишь, хоть как не крути! Надо становиться настоящими мужчинами, а не вот этим вот! Даже не знаю, как назвать». «Это не мужской образ. Непривлекательно вообще. Мужики в тоналке и с подводками. Некрасиво, не возбуждает, не притягивает как мужчины. Вместо тех денег, что бразилец потратил на импланты, лучше бы платил тренеру в зале. Потел бы как мужик и кубики делал, чем этот ужас».