Эйфелеву башню могут перекрасить в красный цвет

Самая узнаваемая в мире достопримечательность — Эйфелева башня в Париже — после предстоящего капитального ремонта может поменять цвет, пишет РБК. Городские власти планируют перекрасить башню, чтобы скрыть ржавчину.

Сейчас Эйфелева башня покрыта слоем «коричнево-эйфелевой» краски — это запатентованный цвет, близкий к естественному оттенку бронзы. Однако изначально Гюстав Эйфель , спроектировавший башню, считал необходимым покрасить ее в красный цвет. Власти Парижа пока не приняли окончательного решения. Не исключено, что башня останется консервативного коричневого оттенка.

Эйфелеву башню красят каждые семь лет, чтобы металл не покрывался ржавчиной. На покрытие башни уходит 57 тонн краски. В ХХ веке она несколько раз меняла цвет: в 1907 году стала желто-коричневой, а в 1954-м — красно-коричневой.

Эйфелева башня была построена ко Всемирной выставке 1889 года. Парижские власти обратились к инженерам с просьбой создать сооружение, которое символизировало бы технические достижения страны. Сам Эйфель называл башню просто «трехсотметровой», а его имя постройка получила позднее.