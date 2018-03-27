Любовный гороскоп на апрель 2018

В апреле нас будут возбуждать интеллект и яркая индивидуальность. Те, кто пока в поиске, умножат свои старания по устройству личной жизни, а уже нашедшие пару кинут все силы на достижение стабильности в отношениях. Все подробности в нашем любовном гороскопе, который никогда не обманывает.

(21 марта — 20 апреля)

Свободные и ищущие

Овны, в апреле рядом с вами может появиться тот, кто покорит вас своими интеллектуальными способностями и в то же время — какой-то детскостью, непосредственностью, умением насмешить. Скорее всего, этот человек будет прекрасно понимать вас и во многом совпадет с вами. Так что велика вероятность стремительно развивающихся отношений, которые достаточно быстро станут официальными.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 23 апреля стоит уделять больше внимания и ему, и тем условиям, в которых вы с ним живете или проводите основную массу времени: чем комфортнее рядом с вами будет этому человеку, тем крепче станут отношения. После же 23-го числа на первое место выйдут совместные развлечения и достижение легкости в общении.

Телец

(21 апреля — 20 мая)

Свободные и ищущие

Тельцы, рядом с вами в апреле может появиться тот, кто на первое место ставит работу и удовлетворение персональных амбиций, возможно, даже постоянно мотается по командировкам или трудится по ненормированному графику. Такая его (ее) загруженность не даст роману развиваться быстро, однако если вы наберетесь терпения, то через некоторое время ваши с ним (с ней) отношения окажутся в приоритете.

Нашедшие и окольцованные

Если же вы уже нашли вторую половинку, в период с 1 по 23 апреля союз благодаря вам станет стабильнее, обретет тот статус, который вас наиболее устраивает; вы многое сделаете для любимого человека, и он ответит вам равноценным вкладом в отношения. А вот после 23-го числа ему может захотеться какого-то разнообразия, и вам придется не только часто скучать в одиночестве, но и систематически испытывать муки ревности.

Близнецы

(21 мая — 21 июня)

Свободные и ищущие

Близнецы, вы в апреле, возможно, потеряете голову от невероятно обаятельного, чрезвычайно сообразительного и весьма успешного индивида, который, правда, при всех своих достоинствах окажется еще и законченным эгоцентриком. Так что перед вами в полный рост встанет выбор: поискать того, кто не так зациклен на себе, или превратиться в «няньку гения», стать его опорой, тылом и самым преданным почитателем его талантов.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 23 апреля вы, вероятно, будете во всем потакать ему, по его требованию что-то измените в себе, пойдете на нечто такое, к чему в глубине души ну совсем не готовы, и даже откажетесь от регулярных встреч с друзьями. А вот после 23-го числа уже вы станете диктовать любимому человеку какие-то условия, настоите на каких-то трансформациях в его поведении или в характере.

(22 июня — 22 июля)

Свободные и ищущие

Раки, вы в апреле можете возбудить в ком-то желание окольцевать вас, выслушать с вами марш Мендельсона, а потом «плодиться и размножаться». Вот только не факт, что вы тут же с радостью побежите примерять свадебный наряд; скорее всего, вы этому человеку всю душу вымотаете, прежде чем решите, что он действительно будет неплохо смотреться в качестве вашей законной второй половины.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 23 апреля вы с ним будете с удовольствием вить любовное гнездышко, подталкивать друг друга к каким-то свершениям, необходимым для гармоничного развития отношений, много и часто разговаривать о совместном будущем. А вот после 23-го числа вам придется регулярно отпускать его порезвиться или самолично обеспечивать ему разнообразные яркие впечатления.

(23 июля — 22 августа)

Свободные и ищущие

Львы, вы в апреле, возможно, начнете отношения с тем, с кем давно знакомы. Не исключено, что вас с ним неожиданно свяжет какое-то совместное дело, которое откроет те потаенные стороны ваших характеров, которые вы оба посторонним обычно не демонстрируете. В общем, у вас есть отличные шансы на роман, в котором вы получите и поддержку, и заботу, и восторженное поклонение перед какими-то вашими талантами.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже имеется партнер, в период с 1 по 23 апреля вы, скорее всего, будете активно сопротивляться каким-то его начинаниям и попыткам удержать вас в тех рамках, которые вы пока признать не готовы. А вот после 23-го числа вы можете внезапно решить: то, что он предлагает, — прикольно, и пойти у него на поводу.

(23 августа — 22 сентября)

Свободные и ищущие

Девы, вы в апреле, возможно, решите дать второй шанс тому, кого некоторое время назад чуть ли ни пинками отправили «в отставку». Не исключено, что неожиданная встреча с этим индивидуумом что-то всколыхнет в вас, и вы милостиво предложите ему возобновить связь. Эта попытка быть вместе, скорее всего, окажется более удачной, чем первая, а потому вы поспешите официально закрепить отношения.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, на период с 1 по 23 апреля он станет для вас чуть ли не центром вселенной, вы будете сдувать с него пылинки и мягко подталкивать к чему-то такому, без чего, как вам кажется, союз не может считаться полноценным. А вот после 23-го числа отношения в вашей паре будут зависеть от реакции этого человека на ваши начинания и на все то, что вы для него делаете.

(23 сентября — 22 октября)

Свободные и ищущие

Весы, вы в апреле, возможно, закроетесь от представителей противоположного пола, перестав объективно воспринимать даже тех, кто ранее вызывал у вас симпатию. Не исключено, что это произойдет после того, как кто-то, имитируя любовь к вам, попытается воспользоваться какими-то вашими ресурсами. Впрочем, в третьей декаде вера в добро вернется, вероятно, вместе с тем, кто сам бросит к вашим ногам все, что имеет.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть вторая половинка, в период с 1 по 23 апреля вы будете исправлять какие-то ошибки, допущенные вами в отношениях с ней (с ним), сделаете то, что давно намеревались, но на что не хватало смелости, станете часто баловать любимого человека разнообразными приятностями. После же 23-го числа вам предстоит внести во взаимоотношения какое-то весьма оригинальное разнообразие.

Скорпион

(23 октября — 21 ноября)

Свободные и ищущие

Скорпионы, в апреле кто-то, кого вы знаете как облупленного и считаете скучным до зевоты, может внезапно превратиться в «прекрасного лебедя», изменившись не только внешне, но и внутренне. Скорее всего, вы не пройдете мимо этих перевоплощений, заинтересуетесь сначала их причиной, а потом и самим объектом исследования. В общем, вероятно начало пылкого и крайне занимательного романа с тем, кто решился полностью перекроить себя (возможно, именно ради ваших прекрасных глаз).

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 23 апреля не исключен кризис в отношениях; вас многое перестанет устраивать в этом человеке, покажется, что он нарочно делает все, чтобы досадить вам. Не спешите с выводами: после 23-го числа ваш настрой изменится, и вы поймете, что все не так плохо, как вы себе нарисовали.

Стрелец

(22 ноября — 21 декабря)

Свободные и ищущие

Стрельцы, вы в апреле можете неожиданно обнаружить в себе корысть и допустить до себя кого-то не потому, что влюбитесь, а потому, что этот человек в состоянии обеспечить вас чем-то таким, чего вам сейчас не хватает. В общем, вы позволите себя любить, станете без зазрения совести пользоваться тем, что он вам предложит, а если кто-то покусится на его внимание (а такое вполне вероятно), порвете «интервента» на мелкие лоскутки.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 23 апреля стоит вести себя с ним предупредительно и предусмотрительно, не манкировать своими обещаниями, не провоцировать ревность. В противном случае в третьей декаде месяца терпение второй половины иссякнет, и отношения превратятся в малопонятный хаос, который может привести к расставанию, причем отнюдь не по вашей инициативе.

Козерог

(22 декабря — 19 января)

Свободные и ищущие

Козероги, вы в апреле на себе можете испытать истинность утверждения «От ненависти до любви один шаг». Велика вероятность, что тот, кто сейчас страшно раздражает, вдруг станет для вас самым желанным человеком на свете, и вы начнете осыпать его своими милостями. Не исключено, что он так изумится, что моментально поменяет к вам отношение, разглядев то, что вы до этого тщательно прятали за какой-то весьма неприглядной маской. Так что «жили долго и счастливо» вполне возможно.

Нашедшие и окольцованные

Если же вы уже нашли вторую половинку, то в период с 1 по 23 апреля всерьез озадачитесь комфортностью ее (его) существования, доведением отношений до полной стабильности и превращением их в то, чем вы сможете безусловно гордиться. А вот после 23-го числа придется часто гасить приступы ревности и сдерживать желание посадить этого человека на короткий поводок.

Водолей

(20 января — 18 февраля)

Свободные и ищущие

Водолеи, вас в апреле «язык до романа доведет». Велика вероятность, что вы на какой-то тусовке познакомитесь с тем, кто умен, остроумен, весьма разговорчив и знает массу интересных вещей. Легкая беседа с ним, скорее всего, сначала перерастет в каждодневную болтовню, а потом и в амурные отношения. Хотя до момента полного сближения вы не раз самыми разными способами проверите этого человека на благонадежность.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 23 апреля вас, возможно, будет крайне бесить его стремление привязать вас покрепче и каким-то образом изменить вашу натуру. Зато после 23-го числа разногласия исчезнут: либо вы все же выполните желания этого человека, либо сможете доказать, что «умного учить — только портить» и что вы «в неволе не размножаетесь».

(19 февраля — 20 марта)

Свободные и ищущие

Рыбы, вы в апреле, скорее всего, будете купаться во внимании тех, кто просто жаждет стать вашей парой, а таких окажется ой как немало. Правда, несмотря на удовольствие от массовых ухаживаний, вы вряд ли отдадите предпочтение кому-то из тех, кто желает видеть в вас тыл и получить от вас заботу. Если вы и подпустите к себе кого-то, то только того, кто полностью самодостаточен, не собирается делать из вас няньку и сможет дать вам взрыв страсти, превратив вашу жизнь в квест, полный приятных неожиданностей.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть вторая половинка, в период с 1 по 23 апреля вы будете весьма лояльно относиться ко всем ее (его) затеям, а особенно к тем, которые обещают вам какие-то дополнительные блага и бонусы. А вот после 23-го числа вероятны громкие ссоры из-за разности в устремлениях, желаниях, отношении к важным аспектам бытия.

Иллюстрации: Агата Сорле

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите