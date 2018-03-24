Ещё
Как сделать органайзер из пялец
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сделать органайзер из пялец 

BurdaStyle.ru 36 минут назад
Фото: BurdaStyle.ru
Розовая мини-игольница, сделанная вручную, также нашла своё место на органайзере из пялец. Для хранения катушек с нитками предусмотрены гвоздики, которые фиксируются между рамками. Нижние кармашки отделаны старой сантиметровой лентой.
Органайзер для игл и крючков своими руками
Вам потребуется: • нитки для шитья бежевого цвета и цвета фуксии • 3 детали из разных тканей размером по: 35 x 35 см (A), 22 x 35 см (B) и 14 x 35 см © • деталь из розовой ткани для игольницы размером 10 x 10 см  • деревянные пяльцы для вышивания диаметром 25 см  • пуговица для обтяжки • лоскут флизелина волюменфлиза H 630 размером 35 x 100 см • отрезок старой сантиметровой ленты длиной 40 см • 5 гвоздей • игла для вышивания • раскройные ножницы • швейно-вышивальная машина • утюг • клей
Шаг 1  С изнаночной стороны деталей горячим утюгом приутюжить флизелин волюменфлиз. Срез по одной длинной стороне детали В отвернуть на изнаночную сторону на ширину 2 cм и зафиксировать булавками. Деталь В наложить на деталь A и приколоть булавками.
Шаг 2  Срез по одной длинной стороне детали С отвернуть на изнаночную сторону на ширину 2 cм. С лицевой стороны наложить старую сантиметровую ленту и приколоть булавками.
Шаг 3  На две сколотые друг с другом детали А и В наложить деталь С, немного приподняв с плоскости ее верхний край, и зафиксировать булавками так, чтобы образовались карманы достаточного для размещения предметов объема. На деталях В и С проложить пять параллельных строчек с интервалом по ок. 4–6 см.
Шаг 4  Аккуратно натянуть ткань на пяльцы.
Как сшить швейный мини-органайзер на руку: мастер-класс
Шаг 5  Между деревянными рамками вставить гвозди. Гвозди отрегулировать, открутив на пяльцах винт. На расстоянии 1,5 см от края пяльцев обрезать лишнюю ткань.
Шаг 6  Ткань приклеить с обратной стороны рамок по кругу.
Шаг 7  Из розовой ткани вырезать круг диаметром на ок. 1,5 см больше диаметра пуговицы для обтяжки. На ткани вышить любой мотив вручную или с помощью швейно-вышивальной машины.
Шаг 8  Между пуговицей и тканью вложить небольшой кусочек флизелина волюменфлиза. Пуговицу обтянуть тканью в соответствии с инструкцией изготовителя.
Шаг 9  Пуговицу закрепить на органайзере в качестве игольницы.
Органайзер для гладильной доски своими руками
BurdaStyle.ru: последние новости
Идеи для хранения: органайзеры на любой случай и вкус Как выполнить карман с подкройным бочком Инструмент недели: напёрсток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: Питт и Энистон снова вместе26
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
5 научных фактов о случайном сексе
Татьяна Навка показала очень странное приседание35
Грудь Волочковой назвали «убийственной»49
Видео
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение