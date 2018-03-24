Как сделать органайзер из пялец

Розовая мини-игольница, сделанная вручную, также нашла своё место на органайзере из пялец. Для хранения катушек с нитками предусмотрены гвоздики, которые фиксируются между рамками. Нижние кармашки отделаны старой сантиметровой лентой.

Органайзер для игл и крючков своими руками

Вам потребуется: • нитки для шитья бежевого цвета и цвета фуксии • 3 детали из разных тканей размером по: 35 x 35 см (A), 22 x 35 см (B) и 14 x 35 см © • деталь из розовой ткани для игольницы размером 10 x 10 см • деревянные пяльцы для вышивания диаметром 25 см • пуговица для обтяжки • лоскут флизелина волюменфлиза H 630 размером 35 x 100 см • отрезок старой сантиметровой ленты длиной 40 см • 5 гвоздей • игла для вышивания • раскройные ножницы • швейно-вышивальная машина • утюг • клей

Шаг 1 С изнаночной стороны деталей горячим утюгом приутюжить флизелин волюменфлиз. Срез по одной длинной стороне детали В отвернуть на изнаночную сторону на ширину 2 cм и зафиксировать булавками. Деталь В наложить на деталь A и приколоть булавками.

Шаг 2 Срез по одной длинной стороне детали С отвернуть на изнаночную сторону на ширину 2 cм. С лицевой стороны наложить старую сантиметровую ленту и приколоть булавками.

Шаг 3 На две сколотые друг с другом детали А и В наложить деталь С, немного приподняв с плоскости ее верхний край, и зафиксировать булавками так, чтобы образовались карманы достаточного для размещения предметов объема. На деталях В и С проложить пять параллельных строчек с интервалом по ок. 4–6 см.

Шаг 4 Аккуратно натянуть ткань на пяльцы.

Как сшить швейный мини-органайзер на руку: мастер-класс

Шаг 5 Между деревянными рамками вставить гвозди. Гвозди отрегулировать, открутив на пяльцах винт. На расстоянии 1,5 см от края пяльцев обрезать лишнюю ткань.

Шаг 6 Ткань приклеить с обратной стороны рамок по кругу.

Шаг 7 Из розовой ткани вырезать круг диаметром на ок. 1,5 см больше диаметра пуговицы для обтяжки. На ткани вышить любой мотив вручную или с помощью швейно-вышивальной машины.

Шаг 8 Между пуговицей и тканью вложить небольшой кусочек флизелина волюменфлиза. Пуговицу обтянуть тканью в соответствии с инструкцией изготовителя.

Шаг 9 Пуговицу закрепить на органайзере в качестве игольницы.

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