Самая красивая башкирка уехала с конкурса «Хылыукай-2018» на автомобиле

В столице Башкирии прошел финал главного национального конкурса красоты «Хылыукай-2018». За титул самой красивой девушки региона боролись 12 участниц из Уфы, Москвы и восьми районов республики. На этот раз состязание красоток было посвящено Году семьи и Всемирной Фольклориаде, которую будет принимать регион в 2020 году. В конкурсе «Визитка» все участницы предстали нежными нимфами.

Творческий конкурс оказался самым красочным: одна из участниц подготовила номер на настоящей телеге, запряженной лошадью.

В зале за девушек переживали любимые и родные люди, радуясь каждому появлению на сцене дочек и внучек.

Какой же национальный конкурс без танцев в традиционных костюмах?

Участницы удивили и публику, и жюри смелым режиссерским ходом, выехав на сцену на гироскутерах.

Вопреки расхожему мнению, что красавицы не жалуют конкуренток, за кулисами башкирского конкурса царили мир и согласие.

В одном из дефиле девушки предстали в образе героинь эпоса «Урал-батыр». В этих оригинальных этнических нарядах конкурсанткам устроили фотосессию в пещере Шульган-Таш в Бурзянском районе.

Одним из участников театрализованного действа стал белый барашек.

Участницам также предстояло вжиться в образы настоящих стюардесс.

На память о прошедшем конкурсе у участниц останутся не только титулы, призы и подарки, но и теплые воспоминания.

12 конкурсанток готовились к финальному выступлению в течение целого месяца.

Финал стал днем триумфа не только для участниц, но и для их растроганных родительниц.

Завершал конкурс выход в роскошных вечерних платьях, в которых каждая конкурсантка почувствовала себя настоящей звездой сцены.

Кроме короны победительницы, третьекурсница факультета информатики УГАТУ Альфина Кашапова была удостоена и титула «Мисс Пресса».

Обладательницей первого места конкурса стала Назгуль Аюпова из Зианчуринского района, которая также получила титул «Мисс Улыбка». Вторую ступеньку пьедестала заняла Ильзира Асмандиярова из Белокатайского района, ставшая также «Мисс „Тамыр“». Бронзу получила Эльвина Газизуллина из Бижбулякского района — жюри признало девушку победительницей в номинации «Мисс Совершенство».

В качестве главного презента победительница получила автомобиль «Лада-Гранта» и решила сразу сесть за руль.