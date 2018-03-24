Новый тренд от Бибера: «Покажи прыщи» 

Недавно в Инстаграм-сторис Джастин Бибер выложил видео с подписью: «Прыщи здесь».
Видно, что на лбу певца красуется бордовая точка, только он не стесняется показывать на нее пальцем. Подумаешь, прыщ!И призывает не переживать о прыщах и своих фанатов. Они появляются, только если мы о них думаем, имеет в виду артист. Поклонники его заботу сразу оценили.
«Теперь с прыщами я чувствую себя комфортно. Это неожиданно даже для меня»
«Если Джастин сказал, что прыщи в голове, значит, они в голове»
Некоторые от заботы Бибера чуть ли не растаяли…
«Черт, я люблю эти прыщи, и это самый красивый мужчина на свете»
Теперь у Бибера свой тренд. Но шутки шутками, а прыщи могут быть признаки усталости. Бибер сейчас очень много работает. На прошлой неделе прошло несколько концертов, один из которых, кстати, с Крейгом Девидом. В социальных сетях Джастин написал ему несколько приятных слов, а он, интересно, поддержал его новый тренд?