Новый тренд от Бибера: «Покажи прыщи»

Недавно в Инстаграм-сторис Джастин Бибер выложил видео с подписью: «Прыщи здесь».

Видно, что на лбу певца красуется бордовая точка, только он не стесняется показывать на нее пальцем. Подумаешь, прыщ!И призывает не переживать о прыщах и своих фанатов. Они появляются, только если мы о них думаем, имеет в виду артист. Поклонники его заботу сразу оценили.

«Теперь с прыщами я чувствую себя комфортно. Это неожиданно даже для меня»

«Если Джастин сказал, что прыщи в голове, значит, они в голове»

Некоторые от заботы Бибера чуть ли не растаяли…

«Черт, я люблю эти прыщи, и это самый красивый мужчина на свете»

Теперь у Бибера свой тренд. Но шутки шутками, а прыщи могут быть признаки усталости. Бибер сейчас очень много работает. На прошлой неделе прошло несколько концертов, один из которых, кстати, с Крейгом Девидом. В социальных сетях Джастин написал ему несколько приятных слов, а он, интересно, поддержал его новый тренд?