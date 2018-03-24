Ещё
5 способов закалить силу воли: приемы ЦРУ
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 способов закалить силу воли: приемы ЦРУ 

Don't Panic 1 час назад
Любые цели становятся недостижимы, если вы не умеете управлять собой. Сила воли подводит в самый неподходящий момент: вместо того, чтобы начать зарабатывать больше, вы опускаетесь по карьерной лестнице, продолжаете курить, не ходите на тренировку — все важные задачи откладываются «на потом» и не выполняются никогда. Решением этой проблемы активно заинтересовался Эндрю Уитман, бывший агент ЦРУ, переквалифицировавшийся в персонального тренера. Уитман прекрасно знает, что именно нужно делать для прокачивания силы воли даже слабого человека: вот несколько уловок, которые помогут вам справиться с собой и начать двигаться в правильном направлении.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ирина Шейк продолжает толстеть3
СМИ: Питт и Энистон снова вместе27
5 научных фактов о случайном сексе
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
Татьяна Навка показала очень странное приседание39
Видео
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение