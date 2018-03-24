Счастливые собачьи истории из Нижнего Новгорода: как меняет хвостатых человеческая любовь

Собаки из приюта, которым повезло попасть в любящую семью, обретают не только крышу над головой и еду, но и день рождения!

— 25 марта исполняется ровно год, как у этой хитрющей лисы появилось новое имя, а к нему в придачу — настоящий дом, дача, две машины и целых три человека. День, когда Дана решила переехать из приюта к нам, стал для нас ее официальным днем рождения, — рассказывает историю своей собаки, бывшей подопечной приюта «Сострадание», Наталья Буланова. — Дана живет активной жизнью, у нее своя компания лохматых друзей, с которыми мы встречаемся чуть не каждый день, а в выходные выезжаем в лес всей толпой. Особенно нежная дружба у нас с красавчиком-хаски Шаманом. Они познакомились прошлым летом и с тех пор не разлей вода. Когда мне говорят, что у собак одни инстинкты, я киваю на эту сладкую парочку. И ведь Дана-то стерилизованная, а потому нравится Шаману не как «женщина», а как «человек». Всем, кто только собирается забрать друга из приюта, хочу пожелать главного — терпения. Собака — не робот, ей нужно время, чтобы привыкнуть к новой жизни и забыть всё плохое из своего прошлого.

Наталья поделилась, что собака изменила ее жизнь:

— Благодаря ей я вылезаю из-за руля авто и много хожу пешком. Благодаря ей в моей жизни появилось много новых и очень хороших людей. Благодаря ей я куда меньше смотрю в компьютер и чаще — на природу. Спасибо Дане за мои стройные ноги — длительные пешие переходы в быстром темпе им только на пользу и, уж поверьте, ничуть не хуже занятий фитнесом!

В трудной жизненной ситуации оказываются не только, как принято считать, беспородные собаки. Человеческая жестокость не минует и породистых, больших и сильных псов.

Герман обрел дом в декабре 2017. Его новая семья рассказала, как он изменился за это время.

— За эти три месяца произошло много всего интересного и не очень. Герман вместе с нами переехал в новый дом, дорогу перенес беспокойно: три дня ужасно нервничал, но быстро понял, что мы рядом и никуда не денемся, — описывают новые хозяева. — Прогулки со временем становятся все интереснее, так как теперь у нас есть больше места для прогулок и занятий. Показали тарелку для фрисби, и она была тут же уничтожена! Пару тарелок спустя въехал в суть дела. К стандартному набору добавились новые команды, такие как «Зайка», «Целуй маму», «Охрана», «Нога», «Поклон». Почти убрали зооагрессию, это для нас великое достижение! И главное, теперь с гордостью можем похвастаться своими 45 кг и не просто жирка, а именно мышц! Растет и мужает защитник и самый ласковый пес, наш пес — кожаный нос!

Нижегородцы приобрели в приюте собаку-улыбаку и теперь делятся радостью.

— Мы дали Квин новое имя, теперь ее зовут Руби. Она появилась в нашей семье 20 января. Освоилась она достаточно быстро, хотя поначалу нас стеснялась и неуверенно чувствовала себя на прогулках среди других незнакомых людей и собак. Даже побаивалась иногда и пряталась за ноги. Но теперь нашу белку с площадки домой просто не затащить, — описывают, как изменилась собачка, обретя любящих людей, хозяева, — Среди собачек у нее появилось много друзей, а играть и бегать она готова все 24 часа в сутки. Хорошо учит команды за вкусняшки и любит купаться. Вот такая у нас суперпозитивная собака-улыбака.

Иногда так случается, что люди не планировали заводить собаку, но встретили свою — и не смогли расстаться.

— Джину мы взяли на передержку 17 февраля. Ей 5 лет, и у неё была непростая судьба: голод, холод, скитания, предательство и безразличие людей. Собака была в плачевном состоянии, весила в начале реабилитации всего 8 кг. Психологически была подавлена и всего боялась. Через две недели пребывания в нашей семье Джина, почувствовав ласку и заботу, успокоилась, привыкла. Сколько радости у нас было, увидев, как она завиляла хвостиком! У Джины отличный аппетит. На данный момент она весит уже 14 кг. Джина оказалась умной и послушной собакой. Она ходит за нами, словно хвостик. С нашей собакой Джульеттой и кошками она подружилась. Все сошлись характерами. Поняв, что это именно наша собака, мы уже не смогли её вернуть. У нас такое ощущение, что она всегда жила с нами, — описывают владельцы Джины.

У собак, попавших в приют, за плечами грустная история, связанная с человеческим равнодушием, а часто и жестокостью. Вначале им сложно довериться вновь…

— Это Мая, а попросту — Майка. Мы взяли чудесную собаку 5 мая 2017 года. Она долго не могла нам доверять, не давала трогать свои лапы, но никогда не проявляла к нам агрессию, не играла с людьми, да и вообще людей-то не очень любила. На прогулках стремительно куда-то шла, из-за чего нам приходилось держать ее первые 3 месяца на поводке, отпуская только в футбольной коробке. Спустя время она привыкла к нам, отзывалась на свое имя и с радостью делала что-то за вкусняшку, — рассказывают новые хозяева. — А сейчас каждый вечер мы ходим гулять в сквер, куда приходят еще штук 5–8 собак, Майка с ними очень хорошо играет, а как она бегает! Это невообразимо! Мы встретили пока что только одну собаку, которая смогла обогнать нашу Маю. В этой кампании есть пес, которого тоже взяли из приюта — Бобби, очень жизнерадостный, черный, лохматый и веселый!

Достаточно часто мы выезжаем далеко в лес, и естественно Мая всегда с нами. Прыгает всеми четырьмя за мышками и гоняет их по всей округе. Она очень весело бегает по лесу вокруг людей, а если убегает, и ее даже не видно, то достаточно крикнуть ее и тут же виднеется веселая «улыбающаяся» морда, летящая со всех ног на нас. Теперь мы с уверенностью можем сказать что эта собака — наша!

Смотрите, какими счастливыми большими собаками вырастают крошки-щенки из приюта, когда вокруг них любовь!

— Мы взяли нашу Боню 11 июня, и с тех пор жизнь поменялась в лучшую сторону. Сначала Боня была спокойная, тихая, а потом, через неделю она стала озорной девчонкой! Мы очень любим ее! Боня очень хорошо переносит поездки, не боится, хорошо переносит вакцинации, к людям не агрессивна, но когда к хозяйке подходит не знакомый для нее человек и начинает трогать хозяйку, она рычит и лает. Охранные качества у нее точно есть! Теперь мы знаем, что такое счастье! — не скрывают эмоций хозяева.