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Солёные улицы Архангельска разъедают лапы собакам
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Солёные улицы Архангельска разъедают лапы собакам 

29.ru 47 минут назад
Фото: 29.ru
Эксперимент Плесецкого дорожного управления по использованию соли вместо песка закончился не слишком удачно — по крайней мере для собак. В ветеринарные клиники все чаще обращаются хозяева животных. Лапы их питомцев буквально разъедаются химическими реагентами, которыми посыпаны улицы города.
— Был сегодня с котом в ветлечебнице, там была собака. Её хозяин сказал, что от реагентов на улице лапа опухла и болит. Повреждения не видел, но собака была с забинтованными двумя правыми лапами, — рассказал архангелогородец Дмитрий Скуценя.
Дороги посыпаны солью не повсеместно. В основном реагентом обрабатывают проспект Троицкий и улицу Воскресенскую. В Плесецком дорожном управлении обработку улиц солью посчитали наиболее эффективным методом — от нее меньше грязи и ее необходимо не так много, как песка.
— Очень много собак приходят с разъеденными лапами, очень много случаев поступает. В принципе, ежегодно есть такие жалобы и обращения, но в этом году намного чаще и больше случаев. Это, конечно, лечится, но очень длительно, — рассказала ветеринарный врач Маргарита Сердцова.
В администрацию города жители обращались и с другими жалобами на реагент. У некоторых горожан соль разъела ботинки и низ брюк.
К другим недостаткам такого метода можно отнести легкую смываемость соли. Если с крыши падает талая вода, реагент смывается с тротуара, а вода замерзает новым слоем льда.
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