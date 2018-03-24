Солёные улицы Архангельска разъедают лапы собакам

Эксперимент Плесецкого дорожного управления по использованию соли вместо песка закончился не слишком удачно — по крайней мере для собак. В ветеринарные клиники все чаще обращаются хозяева животных. Лапы их питомцев буквально разъедаются химическими реагентами, которыми посыпаны улицы города.

— Был сегодня с котом в ветлечебнице, там была собака. Её хозяин сказал, что от реагентов на улице лапа опухла и болит. Повреждения не видел, но собака была с забинтованными двумя правыми лапами, — рассказал архангелогородец Дмитрий Скуценя.

Дороги посыпаны солью не повсеместно. В основном реагентом обрабатывают проспект Троицкий и улицу Воскресенскую. В Плесецком дорожном управлении обработку улиц солью посчитали наиболее эффективным методом — от нее меньше грязи и ее необходимо не так много, как песка.

— Очень много собак приходят с разъеденными лапами, очень много случаев поступает. В принципе, ежегодно есть такие жалобы и обращения, но в этом году намного чаще и больше случаев. Это, конечно, лечится, но очень длительно, — рассказала ветеринарный врач Маргарита Сердцова.

В администрацию города жители обращались и с другими жалобами на реагент. У некоторых горожан соль разъела ботинки и низ брюк.

К другим недостаткам такого метода можно отнести легкую смываемость соли. Если с крыши падает талая вода, реагент смывается с тротуара, а вода замерзает новым слоем льда.